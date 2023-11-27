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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: تنفيذ 208,9 ألف مشروع بقروض 27,4مليار جنيه وفرت 1,7مليون فرصة عمل

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقي اللواء هشام وزير التنمية المحلية، تقريراً عن انجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية"مشروعك" منذ انطلاقه وحتى شهر نوفمبر 2023 حيث ساهم في تنفيذ 208,9 ألف مشروع بقروض 27,4 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,7مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من دور محورى وهام فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بمختلف المحافظات وتنمية الاقتصاد القومي للدولة.

وأكد اللواء هشام آمنة، أنّ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، أهم البرامج التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية منذ عدة سنوات ويواصل جهوده لتحقيق منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع الشباب والمرأة على التقدم للبرنامج، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع بعض عدد من البنوك الوطنية للمساعدة في توفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة، وإتاحة آليات جاذبة لهم، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ «مشروعك» يعمل حالياً على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية، بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة، وتشجع المواطنين على الاقبال العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى الاهتمام الذى يوليه " مشروعك " للتوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في محافظات الصعيد لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبنائه، حيث نجح منذ انطلاقه وحتى الآن في تمويل 116,2 ألف مشروع بإجمالي قروض 15,6 مليون جنيه وفرت 837,4 ألف فرصة عمل ، مشيراً الى أن القيادة السياسية منذ توليها المسئولية فى عام 2014 وحتى الآن وهى تضع محافظات الصعيد على رأس أولوياتها، وحظى إقليم الصعيد باهتمام كبير مما ساهم في زيادة الجهود وتسخير كافة الإمكانيات وبرامج الوزارة ومبادراتها الهامة لدعم التنمية في محافظات الصعيد والاهتمام التكتلات الاقتصادية لتطويرها وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة .

وزير التنمية المحلية مشروعك هشام امنة فرصة عمل

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