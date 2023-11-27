وزير العمل يشهد حفل تَخرُجّ الدفعة الأُولى من برنامج تدريب المرأة ببني سويف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،صباح اليوم الإثنين بمكتبه بديوان عام المحافظة،حسن شحاتة وزير العمل،بحضور أحمد نظمي مدير مديرية العمل .

ناقش الوزير، والمحافظ ، ملفات وموضوعات ذات الإهتمام المُشترك،خاصة تلك المُرتبطة بالتعاون بين أجهزة المحافظة، ومديرية العمل؛ حيث تضم المحافظة 182 مصنعا داخل مجمعين صناعيين، يعمل فيها ما يقرب من 500 ألف عامل ؛ وتبادل الوزير والمحافظ درعي الوزارة والمحافظة .

جاء لقاء الوزير والمحافظ قبيل جولة ميدانية لمدة يوم واحد ،يقوم بها في مواقع عمل وإنتاج داخل تلك المحافظة التي تقع في صعيد مصر.

ويشهد الوزير خلال الجوله، معرض مُنتجات،وحفل تَخرُجّ الدفعة الأُولى من برنامج تدريب مهني لدمج المرأة في سوق العمل،وتوفير فرص عمل لها،وتَسليم المُتفوقات جوائز تُساعدها على إقامة مشروعات صغيرة،وذلك بالتعاون مع "شركاء دوليين".

كما يلتقي الوزير،"طرفي الإنتاج" داخل مواقع عمل ،بشركة أنجل ييست مصر التابعة لشركة صينية،رائدة في مجال صناعة الخميرة،ومصنع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض،التابع لمجموعة شركات عرفة،وذلك بهدف تعزيز علاقات العمل،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات ،والتأكيد على دعم الدولة للإستثمار المحلي والأجنبي، وصناعة بيئة عمل لائقة وصحية لصالح "أطراف العمل".

ويُسلم الوزير خلال جولته داخل المصنعين ،عقود عمل لذوي همم تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،بدمجهم في سوق العمل.

ويَختتم الوزير جولته بحضور خِتام فعاليات مُبادرة: "سلامتك تهمنا"،والتي سوف تنعقد بمقر جامعة النهضة،والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت التعليمية بالمحافظة.

يضم الوفد الوزاري المُشارك في جولة الوزير ببني سوبف : إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني،و أحمد إسماعيل، مستشار الوزارة لشؤون المديريات، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وغادة إبراهيم عوض، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وهبة أحمد مدير عام التشغيل،وأحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة والمراسم.

كما يضم محمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش السلامة،وإسلام عبدالمالك مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات،وشيماء محمود،وأمنية عبدالحميد من المكتب الفني للوزير.

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