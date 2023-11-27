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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الطيب المحترم.. هبة مجدي تنعى طارق عبد العزيز بكلمات مؤثرة

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

نعت الفنانة هبة مجدي، الفنان الراحل طارق عبد العزيز برسالة حزينة، عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام

‏وكتبت: “البقاء و الدوام الله الفنان الطيب المحترم طارق عبد العزيز في الجنة ونعيمها يارب و يصبر أهله".
 

وتوفى الفنان طارق عبد العزيز، امس 26 نوفمبر وهو نفس موعد وفاة الفنان الراحل عامر منيب. 

حضر عدد من الفنانين لمستشفى زايد التخصصي لإلقاء نظرة الوداع على الفنان طارق عبد العزيز والذي وافته المنية.


 وحضر كل من  الفنان محمد هنيدي، والفنان أشرف زكي، والفنان محمد رياض والفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا والفنان علي الطيب، وغيرهم من الفنانين أمام ثلاجة الموتى بالمستشفى، لتوديع صديقهم وزميلهم الراحل.

احمد خالد صالح الراحل طارق عبد العزيز الراحل عامر منيب الفنان أشرف زكى الفنانة هبة مجدي الفنان محمد هنيدي الفنانة هنادي الفنان محمد رياض مستشفى زايد التخصصي نظرة الوداع على الفنان طارق عبد العزيز

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