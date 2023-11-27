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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير العمل ومحافظ بني سويف يتفقدان المصانع المُصدرة ويُسلمان عقود عمل لذوي الإعاقة

صدى البلد

زار وزير العمل حسن شحاتة يرافقه  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  ، منطقة الصناعات المتوسطة التابعة لجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، لتفقد عدداً من المصانع المنتجة والمُصدرة في مجال الملابس الجاهزة وإنتاج الخميرة ، ضمن برنامج زيارة الوزير لبني سويف " اليوم الاثنين".


وتفقد الوزير والمحافظ مصنع الشركة السويسرية للملابس القطنية،تم خلاله استعراض منظومة العمل بمصانع الشركة ،الذي يتبع مجموعة العرفة"استثمار مصري"،ويتكون من 3 مصانع( السويسرية 1 ، وكريستال 1و2، بجانب منطقة حرة) بطاقة إنتاجية 7000 قطعة/يوم بمصنع السويسرية و3000/يوم قطعة بمصنع كريستال ،ويعمل به أكثر من 2500 من العمالة ويصدر  منتجاته  للخارج

مصرع شاب تحت عجلات القطار بمحطة الفشن في بني سويف

محافظ بني سويف يجتمع مع أهالي اهناسيا لمناقشة احتياجاتهم ومطالبهم

وتضمنت الزيارة تفقد مصنع أنجل ييست لإنتاج الخميرة ، حيث استمع المحافظ والوزير  لعرض موجز عن سير العمل بالمصنع التابع لمجموعة شركات أنجل ييست الصينية العالمية باستثمار صيني  برأس مال يقدر بــ 250 مليون دولار ، وبطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 80 إلى 100 طن /يوم ، ويعمل به 850 عاملاً ، في إنتاج الخميرة ومشتقاتها ومستخلصات الخميرة ومكسبات طعم ،بيكنج بودر ، مُحسّن خبز ، كاسترد فانيليا ، ومنتجات ومشتقات ثانوية أخرى.

وقام الوزير والمحافظ بتسليم بعض عقود العمل لذوي الإعاقة مقدمة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة ، والتي وفرتها مديرية العمل ببني سويف " حيث أكد الوزير  والمحافظ على أهمية تقديم  الدعم والرعاية لذوي الإعاقة، ،تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح  السيسي رئيس الجمهورية،بدمجهم في سوق العمل.

شهدت الزيارة  حضور الوفد الوزاري المُرافق لوزير العمل والذي ضم  كل من: إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني،و أحمد إسماعيل، مستشار الوزارة لشؤون المديريات، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وغادة إبراهيم عوض، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وهبة أحمد مدير عام التشغيل،وأحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، ومحمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش السلامة،وإسلام عبدالمالك مدير  عام الإدارة العامة لشؤون المديريات،وشيماء محمود،وأمنية عبدالحميد من المكتب الفني للوزير..

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببنى سويف بني سويف بنى سويف الجديدة جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مدينة بني سويف الجديدة مدينة بني سويف

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