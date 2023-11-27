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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب تحت عجلات القطار بمحطة الفشن في بني سويف

صدى البلد

لقى طالب مصرعه أسفل عجلات قطار أمام مزلقان محطة قطارات الفشن، جنوب محافظة بني سويف خلال عبوره من مزلقان محطة قطار الفشن ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن  المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد، بمصرع طالب يبلغ من العمر 17 عامًا إثر تصادم قطار به خلال عبوره شريط السكة الحديد  أمام مزلقان محطة الفشن وتم التوجيه بنقل الجثة إلى المشرحة وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

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ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع؛ زياد مصطفى سيد 17 عامًا، يقيم بندر الفشن بدائرة مركز الفشن إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت انتداب مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.

شريط السكه الحديد سياره أسعاف مستشفى الفشن المركزي مركز شرطة الفشن مدير أمن بني سويف مفتش الصحة محطة قطار محافظة بني سويف

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