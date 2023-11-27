وزير العمل يزور مصنعاً لإنتاج الخميرة باستثمارات 300 مليون دولار ببني سويف

تفقد حسن شحاتة وزير العمل ، و د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اليوم الاثنين - خلال جولته في محافظة بني سويف- مُجمع " إنجل بيست" الصيني للصناعات التكنولوجية الحيوية، المختص بإنتاج الخميرة، بمدينة بني سويف.

كما تفقد الوزير، أقسام المشروع ، واستمع من ليشا خون مدير عام المصنع ، وعمرو فؤاد المدير التنفيذي، إلى شرح حول المجمع، وأجرى حواراً مع العاملين، للإطمئنان علي أوضاعهم، وحرص على الاستماع إلى آرائهم حول مختلف ظروف وبيئة العمل، والخدمات المتوافرة لهم ،وحثهم على المزيد من العمل ،موضحاً أن الدولة حريصة على تعزيز علاقات العمل ،بين "طرفي الإنتاج" وترسيخ ثقافة "الحقوق والواجبات"، وقال لهم :"أنتم جنود الإنتاج وسواعد الدولة في بناء الجمهورية الجديدة"،مؤكداً أيضاً على المناخ الإستثماري الأمن الذي تتمتع به الدولة المصرية.

وفي الجولة تمت الإشارة إلى أن مُجمع انجل بيست الصيني للصناعات التكنولوجية الحيوية، مختص بإنتاج الخميرة، بمدينة بني سويف، حيث أنه و في عام 2023 أعلنت "شركة أنجل ييست إيجيبت"، عن توسعات جديدة في مراسم حفل افتتاح مشروع توسعات مصنعها باستثمارات صينية ، بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة.

وتبلغ مساحة المُجمع بعد التوسعات الجديدة حوالي 123.7 ألف متر مربع، ويعمل في إنتاج وتصدير مستلزمات المخابز، وتمتلك الشركة العديد من الفروع في عددٍ من الدول..وتدعم الحكومة المصرية هذه الشركة الصينية ليس فقط لأنها خلقت ما يقرب من 1000 فرصة عمل، ولكن لكونها صديقة للبيئة أيضاً..كما تصل القُدرة الإنتاجية السنوية في المصنع المصري إلى 60.000 طن.

يذكر أن الشركة الأم ،هي شركة صينية تأسست عام 1986 في الصين وهي متخصصة في صناعة الخميرة ومشتقاتها وتصدر منتجاتها إلى 170 دولة، وافتتحت مصنعهاف في مصر في 2019، وبدأ خط استخلاص الخميرة في مصر بالإنتاج، وفي 2021 تم إنشاء قسم الإنزيمات الخاص بمصنع الخميرة ومصنعًا لإنتاج مستلزمات المخابز لتصبح مركزًا للتصدير إلى أفريقيا..

وتمتلك شركة أنجل ييست إيجيبت للتكنولوجيا الحيوية هذا المٌجمع بمحافظة بني سويف، ويتم تصدير 95% من منتجاته للخارج..وتمتلك الشركة الأم الصينية أيضا نحو 14 مصنعًا في الصين ومصنعًا في روسيا، وتصدر «إنجل ييست إيجيبت» لنحو 50 دولة في إفريقيا...وتوفر الشركة أكثر من 1000 فرصة عمل، في مصر ، ويضم أحدث مصانعها لمستلزمات المخابز 10 خطوط انتاج على مساحة 50 ألف متر باستثمارات 50 مليون دولار، ومصنعًا لإنتاج الخميرة ومستخلصات الخميرة باستثمارات 250 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 300 مليون دولار.

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