خلال جولته ببني سويف.. وزير العمل يشهد ختام مُبادرة "سلامتك تهمنا" بجامعة النهضة

شهد حسن شحاتة وزير العمل ؛ اليوم الإثنين؛ ختام مبادرة: "سلامتك تهمنا" المنعقدة بجامعة النهضة ببني سويف، بحضور د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والمهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء ،ود. اشرف عمر نائب رئيس الجامعة، وأحمد نظمي مدير مديرية العمل بالمحافظة ، والسادة عُمداء الكليات.

وخلال الختام ومن خلال قيادات الجامعة، تسلم الوزير "درع الجامعة" ؛ وقال الوزير في كلمته :"إنه لمن دواعي سعادتي أن نختتم اليوم مبادرة :"سلامتك تهمنا" التي تطلقها وزارة العمل في عدد من المحافظات ،داخل جامعة النهضة ببني سويف،ذلك الصرح التعليمي الذي يقوم بدور تعليمي مهم ،وتقديم خريج قادر علي مواكبة سوق العمل، وكذلك مواكبة التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف الوزير أن لقاء اليوم هو استكمال للدور الحيوي الذي تقوم به الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، فى مجال التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التعليمية ..فقد كانت ولا زالت توجيهاتي أن لا يقتصر نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية فقط،بل يمتد إلى المجال والقطاع التعليمي..فقط بدأ التنفيذ بالفعل في الأول من شهر أكتوبر الماضى، تزامناً مع بدايه العام الدراسي الجديد،وكان هدفنا الحفاظ علي أمن وسلامة العاملين والطلاب بالمنشآت التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية ،وتفعيل دور أجهزه السلامة،والإهتمام بنشر تلك الثقافة بالقطاع التعليمي حفاظاً على الأرواح والمنشآت من المخاطر ، والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ صحي آمن .

وأشار الوزير الي ان الوزارة نجحت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعه لها ، والمنتشرة فى كافة أرجاء المحافظات بعقد ندوات للتوعية والتثقيف تحت شعار: "سلامتك تهمنا" بالمنشآت التعليمية،حيث تم خلال شهر أكتوبر الماضى 2023 ،تنظيم ندوات فى 105 مدرسة وجامعة،كما بلغ عدد المستفيدين من المدرسين والعاملين والطلبة خلال ذلك الشهر 2500 ،وإستعرضنا خلالها،مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر ،وخطط الطوارئ والإخلاء ،وكيفية اعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق،وغيرها من الإجراءات الاحترازية بشأن السلامة والصحة المهنية .

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية حريصة على توفير كل وسائل السلامة والصحة المهنية لحماية العامل من المخاطر المهنية، وكذلك تحقيق الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج،وأن الوزارة بجميع إدارتها المختصة مستعدة نحو الاستمرار في التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية على التوعية، والتدريب والمتابعة، بشأن نشر ثقافة ووسائل السلامة والصحة المهنية. وقال :" نؤكد هنا وفي نفس السياق حرص الوزارة على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت داخل كل قطاعات العمل في المجتمع، مع الإشراف والمتابعة على تنفيذ تلك الاشتراطات من خلال أجهزة التفتيش التابعة للمديريات في 27 محافظة. كما يشار هنا إلى أن الوزارة يتبعها مركز قومي لبحوث ودراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وهو الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويختص بعمل الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لحوادث العمل بالمنشآت، مع متابعة التنفيذ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة ذات الإختصاص .

في ختام كلمته قال الوزير :"نحن سعداء جدا بالشراكة والتعاون معكم من أجل تنفيذ خطة الوزارة،و البرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية، وكذلك الحفاظ على مقومات الانتاج الرئيسية من مباني، وآلات، ومواد، وخامات، ومنتجات،بهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مواقع الإنتاج .

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