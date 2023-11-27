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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السيد: لا يوجد بصمة فنية لـ معتمد جمال مع الزمالك

صدى البلد

أكد طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق أن فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس على ابو سليم الليبي ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ، كان مهما للغاية في بداية المشوار بالبطولة الأفريقية.

وقال طارق السيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "لا يوجد بصمة فنية داخل الملعب حتي الآن لـ معتمد جمال مع نادي الزمالك وهذا ليس هجوم عليه فأنا أحبه ومقتنع للغاية بـ معتمد جمال لكن كنت أتمني أن يلعب الزمالك بأسلوب مختلف.

وأضاف: "كان على معتمد جمال تغيير طريقة اللعب واللعب بطريقته هو وليس الطريقة الماضية التي كان عليها الزمالك مع أوسوريو، لذلك لا يوجد اختلاف الآن عن الماضي ، واطالب معتمد جمال باللعب بطريقته الفنية من أجل تطوير أداء اللاعبين.

وتابع: فوز الزمالك أمس كان مهم للغاية لأنك فى بداية المشوار ببطولة كأس الكونفدرالية ومن المهم الفوز بجميع المباريات التي تلعب على أرضك.

الإعلامي إبراهيم فايق البطولة الافريقية الزمالك أبو سليم الليبي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بطولة كأس الكونفدرالية

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