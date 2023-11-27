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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب كولر.. الأهلي يواجه أزمة كبيرة خلال الموسم الحالي لهذا الأمر

صدى البلد

أكد عبد الظاهر السقا قائد المنتخب الوطني الأسبق أن النادي الأهلي هذا الموسم سيعاني مع كولر بسبب عدم ثبات التشكيل خلال المباريات الأخيرة للفريق.

وقال عبد الظاهر السقا فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الأهلي فى أزمة بسبب تغيرات كولر فى التشكيل وعليه الثبات على عدد من اللاعبين لأن ذلك يضر بالفريق، أتفهم أن عدد المباريات كبير، ولكن تغييراته أيضا كثيرة للغاية.

وأضاف:" غياب اللاعب المغربي رضا سليم لفترة طويلة يؤثر على الأهلي لأنه لاعب مميز يضيف حلول للفريق وكان يحتاجه فى هذه الفترة.

ابراهيم فايق المغربي رضا سليم المنتخب الوطني رضا سليم فى الملعب وانت سايق نجم الأهلي

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