تسليم 25 جهاز عرائس للأسر الاولي بالرعاية في السويس

سلم الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والمهندس محمد عبد الله رئيس شركة النصر للبترول والمحاسب شريف الغزناوي رئيس منطقة القناة وسيناء والبحر لاحمر للبنك الزراعي المصري، 25 جهاز عروسين للاسر الاولي بالرعاية.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

حضر التسليم الذي نظم بأكاديمية النصر للبترول كلا من أميمة رفعت مدير مديرية التضامن الاجتماعي وفكتور وهبة مدير فرع البنك الزراعي بالسويس والقيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء ومديري المديريات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالسويس.

وقدم نائب المحافظ الشكر للبنك الزراعي المصري علي مساهماته المجتمعية ، مشيرا الي ان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يدعم مثل هذه الفعاليات والمساهمات من هذا النوع بما يعود بالبسمة والفرحة علي العديد من الاسر.

كما قدم نائب المحافظ الشكر لمديرية التضامن لما يبذلونه من جهد لتحقيق التمكين الاقتصادي والتكافل الاجتماعي ورفع المعاناة عن كاهل الأسر والمواطنين الأكثر احتياجا من خلال البحث الاجتماعي الذي يتم الوصول الي الاسر المستحقة بالرعاية.

وأعربت اسر العرائس عن فرحتهم وسعادتهم بالدعم، موجهين الشكر لمحافظ السويس والدولة على رعايتهم، متمنين أن يحفظ الله مصر وشعب مصر وان يستمر تقديم الدعم و المساعدة للاسر الاولي بالرعاية.