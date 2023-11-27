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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في يوم.. بيع 90 ألف تذكرة من تذاكر الدفعة الثانية لكأس آسيا

استاد لوسيل
استاد لوسيل

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023، أن مبيعات الدفعة الثانية من التذاكر التي طرحت في 19 نوفمبر الجاري، سجلت بيع 90 ألف تذكرة خلال أول 24 ساعة من طرحها.

وتصدر المشجعون من قطر والسعودية والهند مجددا للمشجعين الأكثر شراء للتذاكر.

وجاء في صدارة التذاكر الأكثر طلبا كل من مباراة الافتتاح بين قطر ولبنان في استاد لوسيل الشهير يوم 12 يناير المقبل، ومواجهة السعودية وعمان.


وما زال بإمكان المشجعين شراء تذاكر المباريات والتي تتوفر عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لبيع التذاكر https://asiancup2023.qa/ar، مع أسعار تبدأ من 25 ريال قطري لتذاكر المباريات في دور المجموعات.

وكانت المرحلة الأولى قد شهدت بيع أكثر من 81 ألف تذكرة، خلال الساعات الـ 24 الأولى من إعلان منظمي البطولة انطلاق المبيعات في 10 أكتوبر الماضي.

ومع تقارب المسافات الذي تتميز به قطر حيث لا تتجاوز أطول مسافة بين اثنين من الاستادات التسعة 75 كيلومترا، سيكون بمقدور المشجعين واللاعبين البقاء في مكان إقامة واحد طوال فترة البطولة.

كما سيحظى المشجعون بتجربة سلسة حيث سيتم ربط استادات البطولة والمواقع الرئيسية للأنشطة والفعاليات الثقافية، من خلال شبكة حديثة من محطات المترو والطرق السريعة، ما يوفر لهم سهولة التنقل.

يشار إلى أن جميع تذاكر مباريات كأس آسيا AFC 2023 تتوفر على شكل تذاكر رقمية، يمكن تنزيلها وتقديمها كتذاكر إلكترونية على أي هاتف جوال.

كما أن بطاقة "هيّا" لن تكون إلزامية لدخول المشجعين إلى الاستادات.

وتم تجهيز كافة الاستادات التي تستضيف المنافسات بمقاعد يمكن الوصول إليها بكل سهولة، بما فيها المقاعد التي يمكن الوصول إليها باستخدام الكراسي المتحركة، إضافة إلى مقاعد للأشخاص من ذوي القدرة المحدودة على الحركة، ما يضمن استمتاع المشجعين من ذوي الإعاقة بتجربة مريحة خالية من العوائق.
 

كأس آسيا كأس آسيا AFC قطر 2023 قطر 2023 90 ألف تذكرة التذاكر

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