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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو لجرائم العدوان الإسرائيلي على ‎مستشفى الوفاء في قطاع ‎غزة

دمار وشهداء كل يوم
دمار وشهداء كل يوم في غزة

نشرت منصات إعلامية عدة ما حل من دمار بمستشفى الشفاء في غزة التي تعد الأكبر بين مستشفيات القطاع، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.


كما حل  دمار كامل نتيجة القصف الإسرائيلي على ‎مستشفى الوفاء في قطاع ‎غزة.


وخلال أيام العدوان الإسرائيلي على غزة حاصرت قوات الاحتلال بالدبابات المشافي بل وقصفتها أيضا.


وكان أخطر قصف ما قام به الاحتلال للمشفى المعمداني الذي خلف نحو الف شهيد.

ياتي ذلك فيما ذكرت صحيفة  وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن المحادثات جارية بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء لتمديد الهدنة 4 أيام أخرى.


وقالت مصادر مطلعة أن المحادثات الجارية بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء لتمديد الهدنة لـ 4 أيام ستشمل المزيد من الأسرى.


ذكرت المصادر أنه يجري بحث إمكانية إطلاق سراح نحو 20 رهينة من النساء والأطفال مقابل التمديد لوقف إطلاق النار.


ونوهت إلى أن أي تمديد سيشمل إطلاق مزيد من السجناء الفلسطينيين ومزيد من المساعدات.

وتستمر جهود مصر لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع ‎غزة.


كما أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية ان المفاوضات مستمرة بشأن قائمة المحتجزين المتوقع الإفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة

 

 

4 أيام احتلال إسرائيل وحماس الدفعة الرابعة

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