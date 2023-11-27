ضياء رشوان: تمديد وشيك لمدة يومين للهدنة في قطاع غزة

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الجهود المصرية القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة أوشكت حتى الآن على التوصل لتمديدها لمدة يومين إضافيين.

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن الهدنة الممتدة تشمل الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

وذكر، أن إجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا، وسيستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات والوقود وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع.

وأشار، إلى أنه من المتوقع اليوم تبادل 11 من المحتجزين الإسرائيليين بغزة، وجار التفاوض على الإفراج عن 33 فلسطينيا من الجانب الإسرائيلي.