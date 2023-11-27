عبد الإله السناني: المسرح السعودي يحقق قفزات رائعة ومميزة بفضل هيئة الفنون

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي ندوة تكريمية للفنان السعودي عبد الإله السناني أحد المكرمين في الدورة الثامنة من المهرجان.

أدار الندوة الكاتب والناقد الصحفي جمال عبد الناصر، الذي بدأ كلمته باستعراض مسيرة الفنان عبد الإله السناني قائلا : هو عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود، ومستشار وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، وعضو مجلس إدارة هئية الفنون الادائية بوزارة الثقافة، ورئيس مهرجان الرياض للمسرح، كما أنه عضو ومؤسس لبيت المسرح في النادي الأدبي بالرياض، وعضو مؤسس في اتحاد المسرحيين العرب في القاهرة، وعضو جمعية الثقافة والفنون.

وأشار إلى أن حبه للتمثيل بدأ في مسرح جامعة الملك سعود بمشاركة زميله الممثل والنجم ناصر القصبي، وشارك في العديد من المسرحيات، وبعد تخرجه انتقل إلى جمعية الثقافة والفنون، وأول عمل مسرحي له هي مسرحية "الحل الأكيد "، وأول عمل تلفزيوني له كان "لا يحوشك حبروك ".

وأضاف أن الفنان عبد الإله السناني حاصل على جائزة افضل مخرج مسرحي للمهرجان العربي المقام في السودان، وعلى الجائزة التقديرية كمخرج في مهرجان مسرح الشباب التاسع لدول الخليج، وجائزة افضل ممثل في المهرجان التلفزيوني المقام في أبو ظبي، وذلك عن دورة في مسلسل دعاة أبواب جهنم.

كما شارك في المهرجان المسرحي للشباب لدول الخليج العربي -مسرحية السنبوك، وشارك في مهرجان المسرح العربي المقام بالخرطوم – مسرحية والناس نيام، وقدم الكثير من الأعمال المتنوعة ما بين المسرحية والمسلسلات التلفزيونية ومنها: طاش ما طاش، دانة على أبواب جهنم، القصر، اساطير شعبية، عرب لندن، كلنا عيال قريا.، حكايات قصيرة، العقد الفريد، وغيرها من الأعمال.

ونقل المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي تحيات اللجنة العليا، موضحا أنه تم طرح العديد من الأسماء البارزة ومن الأسماء التي تم الإجماع عليها هو الفنان عبد الإله السناني نظرا لما يتمتع به من سيرة ومسيرة رائعة فقد قدم نموذجا للانسان القادر على النجاح على جميع المستويات.

وأضاف أن مسيرة الفنان عبد الإله السناني هي مسيرة من المهم أن يطلع عليها الشباب لتكون لهم بمثابة نموذج يتم الاقتداء به.

وطرح الكاتب الصحفي والناقد جمال عبد الناصر مجموعة من التساؤلات للفنان السعودي عبد الإله السناني ومنها انطباعاته عن التكريم وبداية دخوله لعالم المسرح وماهو العمل الذي عرف الجمهور بالفنان عبد الإله السناني وكذلك واقع المسرح السعودي الفترة الحالية واتجاهه للعمل الإداري وإمكانية تقديم أعمال بإنتاج عربي مشترك .

وعن انطباعاته عن التكريم وجه الفنان عبد الإله السناني الشكر لإدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي ووزارة الثقافة المصرية والمخرج مازن الغرباوي، موضحا دور المهرجان البارز في استعراض تجارب الشباب المميزة خاصة في ظل القصور في العمل المسرحي بالعالم العربي.

وقال إن هذه المهرجانات تساهم في زيادة الوعي بالعمل المسرحي وتعطي انطباعات عن تأثير العمل المسرحي خاصة أن المسرح ليس في وهج السينما والكثيرين يعتبرون المسرح مرحلة انتقالية واتمني تغيير هذا المفهوم مشيدا بدور مهرجان شرم الشيخ الدولي لاستقطاب الطاقات الإبداعية من مختلف الدول العربية والأجنبية

وتحدث عن دخوله لعالم المسرح، موضحا أنه كان طالبا بكلية العلوم واتجه للمسرح وقابل الفنان والمخرج التونسي جميل جودي الذي اعطاه هو وزملائه نموذجا مختلفا للمسرح.

وأضاف أن المناخ المسرحي في نهاية الثمانينات كان مختلفا وكانت هذه نقطة انطلاقه، ثم تحدث عن اول عمل تلفزيوني قدمه وكان ذلك عند بداية غزو الكويت وكان مسلسل تلفزيوني منفصل متصل ونجحت التجربة لينطلق ويقدم عمله الذي لاقي نجاحا كبيرا وهو " طاش ما طاش "

كما تحدث عن الحراك المسرحي بالمسرح السعودي والذي حقق قفزات رائعة ومميزة ساهمت بها هيئة المسرح والفنون الادائية باستقطاب مجموعة كبيرة من الدول لتقديم عروض فهناك حراك في العمل الثقافي والمسرحي بالهيئة كذلك.

وتحدث عن دور مهرجان الرياض الذي يعد أطول مهرجان مسرحي حيث يقام لمدة ٦ أشهر ويكتشف الفرق المسرحية والطاقات الشابة في المنطقة ويصقلها ففي المرحلة الأولي قدم 100 ليلة عرض مسرحي وفي المرحلة الثانية من المهرجان تم اختيار 20 عرض مسرحي ثم تم اختيار 10 عروض مسرحية وتم دعم هذه الأعمال إنتاجيا، وذلك لسرعة تمكين العمل المسرحي في المملكة.

واسترجع ذكرياته في العرض المسرحي " واقدساه " فقد كان اصغر فنان في فريق العمل وكان تجربة مهمة بالنسبة له وكان العمل بطولة الفنان القدير محمود يس وتأليف الكاتب القدير يسري الجندي .

وانتقل للحديث عن مشروعاته المقبلة ومنها تقديم اول اوبريت شعبي سعودي واوبرا من التراث السعودي وكذلك تقديمه لأوبرا " زرقاء اليمامة " التي سيقدمها شهر يونيه القادم.

كما تحدث عن الحراك الذي تقوم به هيئة المسرح والفنون الادائية وكذلك كل القطاعات المختلفة فسيكون هناك مهرجان للبالية والفنون الادائية الساحلية والقمم الموسيقية والفنون في قمم الجبال والأشياء المشتركة مع شعوب المنطقة.