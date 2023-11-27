بعد إصابة فينيسيوس.. ريال مدريد يرد على أنباء التعاقد مع إيكاردي

رد ريال مدريد على أنباء اهتمام الميرنجي بالتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم جالطة سراي، في يناير المقبل عقب إصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور في التوقف الدولي الأخير، واحتمالية غيابه حتى فبراير 2024.

ووفقا لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يصر الريال على أنه لا توجد مفاوضات للتعاقد مع ماورو إيكاردي في يناير على الرغم من الأنباء الأخيرة".

وأضاف: "لفت تألق إيكاردي أنظار الكثير من الأندية في جميع أنحاء أوروبا، لكن الريال نفى ارتباطه بالصفقة، كما أن الفريق الملكي متحمس لوصول إندريك من أجل دعم الهجوم في 24 يوليو المقبل".

كان إيليو ليتيريو بينو وكيل إيكاردي، صرح مؤخرًا: "أنا حاليًا في مدريد ولم يقدم الريال عرضًا رسميًا أو غير رسمي حتى الآن ومع ذلك نحن نتحدث مع أشخاص من النادي".

وأضاف: "سأجتمع مع إيكاردي.. لا يمكنني قول المزيد من المعلومات في الوقت الحالي".