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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لتعزيز الخدمات الإلكترونية.. مياه الشرب بالجيزة توقع عقود تعاون مع منافذ جديدة

صدى البلد

شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، توقيع عقد تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، وشركة " ضامن" يمثلها الدكتور تامر الحسينى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، وذلك في إطار مساعي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لتسهيل خدمات السداد الالكتروني وتوفير منافذ متعددة للمواطنين.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز سياسة التحول الرقمى وميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة"رؤية مصر ٢٠٣٠"، لافتاً إلى استخدام كافة الآليات والتكنولوجيات المتاحة في تطوير منظومة تحصيل وسداد الفواتير وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

ومن جانبه أوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن التعاقد يأتي في ضوء حرص الشركة على تسهيل الخدمات المقدمة للجمهور من خلال دفع فواتير المياه الكترونياً، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان نقداً أو عن طريق البطاقات البنكية، وتنظيم عملية التحصيل الالكتروني.

وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن الشركة لا تألو جهداً في تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وميكنة الخدمات من خلال مراكز خدمة العملاء المتطورة ومراكز  شحن العدادات مسبقة الدفع، ومنافذ خدمات السداد الإلكتروني.

ومن جانبه قال الدكتور تامر الحسينى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ضامن، إن الشركة تقدم للشركات والهيئات المصرية المصدرة للفواتير حلول اقتصادية فى مجالات التحصيل الإلكتروني للمدفوعات والفواتير وشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال شبكة إلكترونية مؤمنة ومشفرة وفق المعايير العالمية.

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