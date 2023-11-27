فخري الفقي يكشف الحالة الوحيدة لحدوث تعويم للجنيه.. فيديو

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لن يتم تعويم الجنيه بأي شكل من الأشكال طالما أنه يمس الأمن القومي.



أضاف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "من الممكن أن يحدث تعويم للجنيه إذا استمر التضخم في الانخفاض حتى يكون في حدود المستهدف من 7 لـ+- 2، ومعدل التضخم العام لمصر ما زال مرتفعا وفق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

أشار: "‘إذا كان هناك حصيلة كافية للبنك المركزي من النقد الأجنبي ما بين 5 لـ10 مليارات دولار لكي يدافع بها عن قيمة الجنية المصري ويوفر الدولار لفتح الاعتمادات للتجار والمستوردين في البنك المركزي يمكن أن يكون هناك تعويما للجنيه بمعناه التقليدي في هذه الحالة".

أوضح: "سعر الدولار في السوق الموازية بعيد عن قيمة الدولار الحقيقية في ظل الظروف الحالية للاقتصاد المصري، و70% مضاربات بسبب تفاوت السعر بين الدولار والجنيه في السوق الموازية والبنك المركزي، وسعر الدولار العادل للدولار قد يصل من 35 لـ40 جنيها".

