دوري أبطال أوروبا.. ورطة في باريس سان جيرمان قبل مواجهة نيوكاسل

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، غياب 5 لاعبين عن صفوفه في مواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، غدا الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وأشار بي إس جي في بيان رسمي إلى أن المدافع البرازيلي ماركينيوس، يواصل التأهيل للتعافي من إصابة في الأوتار العضلية للركبة اليمنى.

وأضاف أيضا أن لاعب الوسط، وارن زاير إيمري، يؤدي برنامجه العلاجي من إصابة في كاحل القدم اليمنى، سيغيب عن إثرها لنهاية العام الجاري.

كما يتعافى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس من إصابة أسفل الظهر، أما برسنيل كيمييمبي يواصل التأهيل بعد جراحة في وتر أكيليس، ويواصل نونو مينديس تأهيله من إصابة عضلية استلزمت عملية جراحية منذ أشهر.

يذكر أن بوروسيا دورتموند يحتل قمة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، وخلفه باريس سان جيرمان 6 نقاط، وميلان 5 نقاط، ونيوكاسل يونايتد 4 نقاط.

كانت المباراة الأولى بينهما، انتهت بفوز نيوكاسل يونايتد 1/4 في إنجلترا.