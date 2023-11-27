عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر السابق يناقش رسالة دكتوراه بجامعة العريش عن التعلم الهجين

خلال مناقشة الرسالة
خلال مناقشة الرسالة

ناقشت كلية التربية جامعة العريش، اليوم الاثنين، رسالة دكتوراه بعنوان: «برنامج مقترح قائم على التعلم الهجين في التربية الوقائية الإسلامية لتنمية الوعي لجروب الجيل الرابع لدى طلاب كلية التربية»، المقدمة من الباحث أمير السيد محسوب مصطفى، وحصل الباحث من خلالها على درجة الدكتوراه بدرجة «ممتاز».

وركزت الرسالة على دراسة واقع التربية الوقائية الإسلامية للوعي بحروب الجيل الرابع، والاهتمام بهذا الجانب من خلال طرح مجموعة من الطرق والاستراتيجيات التي تسعى لعلاج هذا القصور، والتي يمكن أن يساعد على تنميتها لدي الطلاب التعلم الهجين، الذي يسهم في إكساب المهارات والخبرات، ودوره في التربية الشاملة للمتعلم، معرفيًا ومهاريا ووجدانيا، وتحسين مخرجات العملية التربوية.

وهدفت الرسالة إلى دراسة تفعيل دور التعلم الهجين في التربية الوقائية الإسلامية لتنمية الوعي بحروب الجيل الرابع لدى طلاب  كلية التربية، وتكمن أهميتها في تعدد المستفيدين من نتائجها، حيث تهم قطاعات متعددة في المجتمع، وخصوصا المتعلقة بمجال التعليم وكليات التربية والمعلم والجمعيات والنوادي العلمية والصحفيين، وكل من يهتم بالتربية الوقائية الإسلامية لحروب الجيل الرابع وتنمية الوعي بحروب الجيل الرابع.

وتلخصت أهم نتائج الدراسة في: وجود فاعلية وحجم تأثير مقبولين للبرنامج القائم على التعلم الهجين في تنمية الوعي بحروب الجيل الرابع ببعديه (المعرفي – الوجداني) لدى طلاب كلية التربية، مع تأثير استخدام التعلم الهجين في هذا المجال، والتأثير الإيجابي للبرنامج.

وأوصت الدراسة بضرورة إقرار قائمة معالجات لازمة لمجابهة حروب الجيل الرابع والتي توصلت إليها الدراسة الحالية، وأهمية مواكبة كتب التربية الإسلامية في المراحل الدراسية المختلفة لمجابهة حروب الجيل الرابع التي تعمل علي معالجتها الدراسة الحالية، وتفعيل دور مناهج التربية الإسلامية في مجابهة الأفكار الضال، واستخدام طرق حديثة في التدريس تناسب لغة الرقمنة، وتطوير دليل المعلم وإعداد برامج تدريبية للمعلمين لتدريس مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية.

وتشكلت لجنة المناقشة من اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أستاذ العلوم العسكرية بأكاديمية ناصر العسكرية ومحافظ شمال سيناء (مشرفًا وعضوًا)، والدكتور عباس شومان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وكيل الأزهر الأسبق (مناقشًا وعضوًا)، والدكتور مصطفى رجب سالم، أستاذ المناهج وطرف تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية كلية التربية جامعة العريش (مشرفًا ورئيسًا)، والدكتور محمد مختار المرادني، أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية الحاسبات سابقا (مناقشًا وعضوًا).

6e73bc59-501f-42a2-b512-b7eb361f1f81
6e73bc59-501f-42a2-b512-b7eb361f1f81
07cf3512-ddb6-4e56-a33e-5c7c59f885a7
07cf3512-ddb6-4e56-a33e-5c7c59f885a7
45acf84a-0737-43b5-b266-756082ffa189
45acf84a-0737-43b5-b266-756082ffa189
394f0c63-679f-47b8-bd8d-d67cf33e845d
394f0c63-679f-47b8-bd8d-d67cf33e845d
465ba46e-d86c-4e6c-ab9e-56dbed762c8c
465ba46e-d86c-4e6c-ab9e-56dbed762c8c
17473bd0-3860-4692-bf6b-690b82e37b41
17473bd0-3860-4692-bf6b-690b82e37b41
d8a319d8-9966-4e7a-b2f3-d5da8d9c48bc
d8a319d8-9966-4e7a-b2f3-d5da8d9c48bc
كلية التربية جامعة العريش رسالة دكتوراه التعلم الهجين التربية الوقائية الإسلامية الجيل الرابع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بشأن الثانوية العامة لتخفيف العبء عن الطلاب

ترشيحاتنا

نعمل مع مصر وقطر.. جيش الاحتلال يعلق على اتفاقية تمديد الهدنة مع حماس

أقل من السياحي.. رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز يعلن سعر الرغيف الحر

تعليق صادم من موسيماني عن بطولة الدوري الأفريقي: أين الزمالك؟

بعد إصابتهما.. ماذا فعل موديست وكريستو في مران الأهلي استعدادا لمباراة سموحة؟

هل السنة تعتبر من الوحي الإلهي؟ دار الإفتاء تفند الشبهة

سعر كيا سبورتاج 2024 في مصر .. بعد الاوفر برايس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة: فخور بأبطال الاسكواش لاحتفاظهم بصدارة التصنيف العالمي للعبة

بتسلميلي على حبيب الأمة.. أب فلسطيني يخاطب ابنته الشهيدة بين ذراعيه

طارق عبدالعزيز مات بسببه.. كيف تحمى نفسك من مرضه

إطلالة جينز.. إليسا تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ