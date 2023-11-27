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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: إسرائيليون حاولوا اقتحام منزل نتنياهو مرتين بسبب الأسرى

ماك شرقاوي المحلل
ماك شرقاوي المحلل السياسي

قال الدكتور ماك شرقاوي، باحث في العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية واجهت ضغوطا كبيرة من قبل الشعب الأمريكي بسبب الدعم غير المحدود لإسرائيل خلال الفترة الماضية، وظهر ذلك من خلال التظاهرات داخل القاعات في الكونجرس الأمريكي، ومن قبل الشعب الأمريكي، وصبغ الأيادي باللون الأحمر، مع الهتافات التي تمت الإساءة فيها لوزير الخارجية الأمريكي وما إلى ذلك. 

باحث يتحدث عن القضية الفلسطينية 

وأضاف "شرقاوي"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إن سي"، أن البيت الأبيض لديه الكثير من الضغط على الجانب الإسرائيلي، والشراكة المصرية والقطرية مع بايدن نجحت في الوصول إلى هدنة، موضحا أن نتنياهو في مأزق كبير في الوقت الحالي، إذ أنه وصل لليوم الـ 47 في العمليات العسكرية ولم يحقق أي نصر عسكري على الأرض، إذ أنه هُزم عسكريا، واقتصاديا، وسياسيا، ويطارد من أهالي الأسرى، وحاولوا اقتحام منزله مرتين. 

وتابع ماك شرقاوي، أن نتنياهو يرفض الانسحاب من قطاع غزة ومن العملية العسكرية لأن هذا سيؤدي لإسقاط حكومته بالكامل، ومن ثم سيدخل في دوامة كبيرة، وهو الآن في مأزق واضح، ويوجد فشل واضح في الجيش الإسرائيلي، كما يوجد تحقيق مع قائد إسرائيلي في إحدى السرايا انسحب أمام المقاومة، "المقاومة دول وحوش بجد، وأكدوا الكلام ده، لما يخرج 25 واحد يقتلوا أكتر من عددهم مرتين ويرجعوا زي ما كانوا ده إعجاز عسكري". 

نتنياهو القضية الفلسطينية الشعب الامريكي الكونجرس أسامة كمال

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