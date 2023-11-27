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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: المواطنون لديهم وعي كامل بأهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم

النائب ايهاب الطماوي
النائب ايهاب الطماوي

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأمين الشئون البرلمانية بالقاهرة بحزب “مستقبل وطن”، إن حملات الحزب بالقاهرة لتعريف المواطنين باللجان الانتخابية بدأت، وتلاحظ إقبال المواطنين بكثافات عالية خاصة من المرأة والشباب للتعرف علي اللجان المقرر التصويت بها في الانتخابات الرئاسية 2024 والمحدد لها ايام 10 و 11 و 12 ديسمبر القادم.

وأضاف “الطماوي”، أن المواطنين لديهم وعي كامل وإدراك شديد لأهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم باعتباره واجبا وطنيا تجاه مصر التي تمر بمرحلة تاريخية هامة من تاريخها التي تؤسس فيها للجمهورية الجديدة رغم التحديات والصعوبات علي مختلف الجبهات و كافة المسارات.

وأكد علي قدرة المصريين علي الانتصار في معركة التنمية والتعمير مثلما انتصروا في معركتهم ضد الارهاب و قوي الشر و الظلام.

وأضاف أن المصريين في حالة اسطفاف وطني خلف الرئيس السيسي الذي يسعي لاقرار الامن و السلام في الشرق الاوسط بل للعالم اجمع باعتبار السلام غاية الانسانية

وعن اقبال أهالي شبرا بكثافة علي معرفة لجان الانتخاب، أكد “الطماوي”، أن شبرا دائما تقف صفا واحدا خلف القائد الذي اعاد لمصر والمصريين جميعا الامن و الاستقرار و السلام ، منوها بأن الرئيس السيسي حبيب المصريين وأهالي شبرا بصفة خاصة.

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