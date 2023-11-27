مصرع شابين تحت عجلات القطار باحدي قري بني سويف

لقي شابين أبناء قرية واحدة مصرعهما منذ قليل إثر تصادم قطار بهما خلال عبورهما شريط السكة الحديد أمام مزلقان قرية طحا البيشة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل جثتيهما إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشابين خلال عبورهما شريط السكة الحديد أمام مزلقان قرية طحا البيشة بدائرة مركز شرطة ببا، ما أسفر عن وفاتهما في الحال، وتم التوجيه بنقل الجثتين إلى ثلاجة الموتى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة وإخطار جهات التحقيق.



على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

وتبين أن الشابين المتوفيان هما؛ محمد عبد العليم، و

محمود حمدان، مقيمان في قرية بني عوض الشرقية بدائرة مركز ببا.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق وجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة تمهيداً لاستصدار تصاريح الدفن