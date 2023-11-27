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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل للجيش الإسرائيلي بعد استلام 11 أسيرا من حماس

الأسري
الأسري

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الاثنين، إن هناك وحدة من النخبة في الجيش الإسرائيلي وقوة من الشاباك ترافقط الـ 11 أسيرا الذين عادوا إلى إسرائيل بعد أن افرجت عنهم حركة حماس.

وأضاف هاجاري عبر صفحته على منصة إكس، أن الأسري الذين تم الأفراج عنهم من قبل حماس، تم إجراء تقييم أولي لحالتهم الصحية، لافتا إلى أن قوات النخبة والشاباك سترافقهم  حتى وصولهم إلى محطتهم في المستشفيات.

وأشار إلى أن القوات الجيش الإسرائيلي ستواصل العمل مع أجهزة النظام الأمني ​​من أجل عودة جميع الأسري لدي حماس.

كما طالب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمهور التحلي بالصبر والحساسية واحترام خصوصية العائدين وعائلاتهم.

ومن جانبه، علق المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، اليوم الاثنين، على عملية تبادل الأسري الذي يتم اليوم بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي ضمن اليوم الرابع في صفقة الهدنة.

وقال الأنصاري عبر صفحته على منصة إكس: "في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، سيتم الافراج اليوم عن 33 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 11 من المحتجزين الاسرائيليين من غزة".

وأضاف: "يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 30 قاصرًا و3 نساء، بينما يضم الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 3 من حملة الجنسية الفرنسية، 2 من الجنسية الألمانية و6 من الارجنتين تم تسلميهم إلى الصليب الاحمر.

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