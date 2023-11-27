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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 جنسيات.. قطر تنشر تفاصيل تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل اليوم

تبادل الأسري
تبادل الأسري

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، اليوم الاثنين، على عملية تبادل الأسري الذي يتم اليوم بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي ضمن اليوم الرابع في صفقة الهدنة.

وقال الأنصاري عبر صفحته على منصة إكس: "في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، سيتم الافراج اليوم عن 33 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 11 من المحتجزين الاسرائيليين من غزة".

وأضاف: "يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 30 قاصرًا و3 نساء، بينما يضم الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 3 من حملة الجنسية الفرنسية، 2 من الجنسية الألمانية و6 من الارجنتين تم تسلميهم إلى الصليب الاحمر.

https://x.com/majedalansari/status/1729227197875966190?s=20

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الاثنين، أنها تسلمت قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتشمل 3 أسيرات وهن:

- ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان من جنين.
- نفوذ جاد عارف حماد من القدس.
- عطاف يوسف محمد جرادات من جنين.

وأضافت حركة حماس، أن قائمة الأسري شملت أيضا 30 طفلا أسيراً سيعلن عن الأسماء لاحقاً.

CNN: تسليم الأسرى الإسرائيليين من غزة اليوم يجب أن يكتمل خلال ساعة

الصليب الأحمر يتسلم 11 إسرائيليا ضمن الدفعة الرابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين

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