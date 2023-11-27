قيادي بحركة حماس: ندين تقرير هيومان رايتس بخصوص مجـ زرة مستشفى المعمداني

أدان القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، تقرير منظمة هيومان رايتس بخصوص مجـ زرة مستشفى المعمداني قائلاً : "موقف رمادي غير واضح ويقول أنه ربما كان صاروخاً وكان من المفترض في منظمة بهذا المستوى أن تتحرى الدقة ولا تعتمد على تخمينات خاصة أن ما قالته مرتبط برواية إسرائيلية".

وقال حمدان، خلال تصريحات ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إنه كان يجب إرسال فريق لأخذ العينات اللازمة للتأكد من كونها صاروخا إسرائيليا، مؤكدا أنه لدينا عينات يمكنهم الحصول عليها أو يأخذوا عيناتهم الخاصة والخبراء في السلاح يستطيعون تحديد السلاح المستخدم".

المستشفى المعمداني



وأشار حمدان إلى أن هيومان رايتس مدعوة لسحب هذا التقرير الرمادي، وأن ترسل فريقا من الخبراء للتحقيق فيما حدث في المستشفى المعمداني وتصدر تقريرا ذا مصداقية.