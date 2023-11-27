قطر تؤكد تكثيف الجهود للوصول لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الإثنين، استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

أوضحت الخارجية القطرية، أن "حماس أفرجت عن 69 أسيرا وإسرائيل أفرجت عن 150 أسيرا من النساء والأطفال بالأيام الأربعة للهدنة”.

وفي وقت سابق من اليوم، علق المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، على عملية تبادل الأسري الذي يتم اليوم بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي ضمن اليوم الرابع في صفقة الهدنة.

وكتب الأنصاري عبر منصة “إكس”: "في إطار التزامات اليوم الرابع من اتفاق الهدنة، سيتم الافراج اليوم عن 33 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 11 من المحتجزين الاسرائيليين من غزة".

وأضاف: "يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 30 قاصرًا و3 نساء، بينما يضم الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة 3 من حملة الجنسية الفرنسية، 2 من الجنسية الألمانية و6 من الارجنتين تم تسلميهم إلى الصليب الاحمر.