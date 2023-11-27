الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف تفاصيل مساعدات أيام الهدنة الأربعة في غزة

كشف رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني حجم المساعدات التي دخلت غزة أيام الهدنة التي امتدت لمدة أربعة ايام.

وقال رائد النمس ان، حجم المساعدات كان جيداً وتمكنا من استقبال مزيد من المساعدات عبر رفح البري بالتعاون مع الهلال الاحمر المصري بواقع 200 شاحنة يومياً تضمنت مساعدات طبية ومستلزمات صحية ومياه وحليب أطفال وأغذية، بالاضافة لبعض شاحنات الوقود وغاز الطهي وهي مستلزمات لازمة للقطاع الصحي والاغاثي خاصة بعد عدوان استمر خمسين يوماً والمشاكل المركبة التي نجمت عن هذا العدوان.

وأضاف رائد النمس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الوقود استلمته وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة، وهي كميات قليلة جداً مع ماتعرض له قطاع غزة وتقوم وكالة الغوث بعد إستقبال هذه الكميات، وتوزيعها على المنشآت الصحية والبلديات لتقديم الخدمات للسكان، ويجب العمل على زيادتها لانها شحيحة".



وكشف أن إيصال المساعدات للشمال في اليوم الاول من الهدنة قابله تعنتا إسرائيليا، وكانت الموافقة على مركزي غيواء بمنطقة الشجاعية، ولكن بفضل الجهود الحثيثة والضغط الدولي، تم إدخال قافلة مساعدات لغزة وشمال غزة.

عمل المنشات الصحية



وطالب المتحدث بإسم الهلال الاحمر الفلسطيني، بمزيد من الوقود الفترة القادمة والمواد الاغاقية مع شدة البرودة والطقس السيء المتزامن مع دخول فصل الشتاء قائلاً “قسم غسل الكلى في مجمع الشفاء عاد للعمل ولكن نحتاج للمزيد من الوقود الفترة القادمة لعمل المنشات الصحية في الاندونيسي”.