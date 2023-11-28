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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الابراج وحظك
توقعات الابراج وحظك اليوم

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن توقعات الأبراج الفلكية وحظك اليوم بشكل مستمر على شبكة البحث العالمية جوجل.

ونستعرض لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي


توقعات برج الحمل اليوم وحظك اليوم 28 نوفمبر2023:

قد لا يكون موقفكِ الاجتماعي الذكي موضع تقدير، نظراً للمزاج العاطفي والرصين لهذا اليوم. يمكنكِ تعديل ملابسكِ لتعكس أنماط الطقس الحالية.

توقعات برج الثور اليوم 28 نوفمبر:

قد تكون مشاعركِ قاسية اليوم وقد تتصرف بتهور بسبب ما تشعر به. أدرك أن بعض الناس قد لا يقدرون هذا السلوك.


توقعات برج الجوزاء اليوم 28 نوفمبر:

قد تشعر أنكِ خارج الدوري الخاص بكِ اليوم. والخبر السار هو أنه بفضل طبيعتكِ المرنة والقابلة للتكيف، يمكن لأي دوري أن يصبح ملكاً لكِ دائماً بعد اتخاذ...

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 عاطفيا ومهنيا وصحيا

4 أبراج تقع في حب الأصدقاء.. هل أنت منهم؟


توقعات برج الأسد اليوم :

اجلس واستقبل بدلاً من محاولة تحقيق الأشياء من خلال فرض إرادتك. أنتِ دائماً تتخذ الإجراءات وتوجه طاقتكِ إلى الخارج.


توقعات برج السرطان اليوم :

فجأة قد تواج موجة من الطاقة العاطفية التي تعوق خططكِ. لا تتفاجئ.

 توقعات برج الأسد اليوم :

اجلس واستقبل بدلاً من محاولة تحقيق الأشياء من خلال فرض إرادتك. أنتِ دائماً تتخذ الإجراءات وتوجه طاقتكِ إلى الخارج.

 توقعات برج العذراء اليوم :

هناك مزيج فريد من الطاقات في الهواء يحثّكِ على الجمع بين قواكِ النفسية وقدرتكِ على التنظيم. حسكِ التجاري حاد، وتفهم الناس وميولهم العامة.

توقعات برج الميزان اليوم :

قد يأخذ كل من حولك زمام المبادرة لبدء شيء جديد، ويشعركِ أنكِ تريد الانضمام إلى القضية. كن حذر بشأن تحقيق شيء ما لمجرد أن الجميع كذلك.

في توقعات برج العقرب اليوم :

قد يقول جانبك وميولك بعض الشئ  مختلف تماماً اليوم، لكن هذا الوضع ليس سيئاً بالضرورة.

توقعات برج القوس اليوم :

قم بتسليم جزء من المشروع إلى شخص تشعر أنه مؤهل أكثر للتعامل معه. ليس هناك أي معنى لمحاولة القيام بكل شيء بنفسك عندما تعلم أن هناك شخصاً أكثر...

توقعات برج الجدي اليوم :

قد تشعر أنك في حالة جيدة عاطفياً، ولكن كلما عبرتِ عن نفسكِ أكثر، زاد انتقاد الآخرين لحساسيتكِ. لسوء الحظ، قد تصمت في مثل هذه الظروف.

توقعات برج الدلو اليوم :

استفيد من الموارد الداخلية الخاصة بكِ. استمع إلى أعمق وأقوى مشاعركِ وخذ الأمور ببطء. خططي لأفعالكِ وفكر في مشاعر الآخرين قبل أن تتخذ الخطوة...

في توقعات برج الحوت اليوم :

يجب أن تجتمع الأمور معاً بشكل جيد طالما أنكِ قمتِ بالأعمال التحضيرية اللازمة لإنجاحها.

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