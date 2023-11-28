فرض ضريبة بقيمة 5%.. ماذا سيقدم حازم عمر في ملف التعليم

أكد المرشح الرئاسي حازم عمر، أنه سيتم فرض ضريبة استثنائية بقيمة 5% على المنشآت التعليمية الخاصة وفق تشريع قانوني، مع تقديم حوافر للمدارس في مجالات عدة مع الوفرة والتنافسية للمدارس مع حفظ حق الأسرة.

وقال حازم عمر، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه سيتم وضع الضريبة بصندوق خاص داخل الموازنة العامة للدولة، حتى تكون تحت رقابة البرلمان.

شراء الأرض

وتابع المرشح الرئاسي حازم عمر، أنه سأعمل على إعططاء حوافز للمدارس وسأقدم تسهيلات للمستقمرين في التعليم سواء في شراء الأرض أو حوافز ضريبية.

