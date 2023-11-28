مقابل مليون دولار.. ناقد رياضي يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

كشف الناقد الرياضي إسلام صادق، عن اتفاقات نادي الزمالك مع المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

وكتب الناقد الرياضي إسلام صادق، عبر «فيس بوك»: “الزمالك ينهي الاتفاق مع مدرب الاتحاد السعودي السابق مقابل مليون دولار”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر، يوم الأربعاء المقبل، على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضي على استاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.