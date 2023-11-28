أمانة العمال والفلاحين المركزية تشارك في مؤتمر مستقبل وطن بالفيوم



شاركت ٱمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، ، بحضور المهندس / تامر عيسى عثمان الامين العام المساعد للأمانة ، وذلك بحشد كبير ضم عمال وفلاحين مراكز محافظة الفيوم ، حضروا وسط حشد كبير لسرادق المؤتمر الشعبى والجماهيرى ، الذى نظمته أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم برئاسة النائب عبد القادر الجارحي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بمدينة الفيوم لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وذلك بحضور جماهيرى حاشد تجاوز أكثر من عشرة آلاف مواطن من كافة مراكز وقرى محافظة الفيوم .



شارك في المؤتمر الجماهيري، النائب محمد الجارحى الٱمين المساعد لحزب مستقبل وطن والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم بالمحافظة، بالإضافة لأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية.



بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، ثم عرض فيلم نفذتة ٱمانة إعلام المحافظة عن الإنجازات التي تمت بالفيوم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما اشار النائب عبد القادر الجارحي ٱمين الحزب بالمحافظة الى أن مصر كانت و مازالت حصن افريقيا وقلعة العرب مؤكدا على أن حجم الضغوط التي تعرضت لها مصر لتصفية القضية الفلسطينية كبيرة ومع ذلك لم تخضع فى يوم من الايام واضاف أن القيادة السياسية لم ولن تخضع ولا تقبل الإملاءات .



قائلا إن مصر هى ام الدنيا وستظل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى و طالب الجميع الوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لإستكمال مسيرة التنمية والإستقرار وأكد على أن حزب مستقبل وطن يؤيد موقف الدولة والقيادة السياسية فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أرض مصر والدفاع عن القضية الفلسطينية.



واشاد المهندس تامر عيسى الامين المساعد لأمانة العمال والفلاحيين المركزية ، بالحشد الهائل للمؤتمر من اعضاء الحزب بقرى ونجوع ومراكز المحافظة ، لتأييد ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة .

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