موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ، اليوم الثلاثاء، فريق لايبزيج الألماني، وذلك ضمن الجولة الخامسة في المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة حاليًا برصيد 12 نقطة، بينما يحتل لايبزيج المركز الثاني بتسع نقاط.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب بيب جوارديولا، أكد أن الأولوية لفريقه هي التأكد من حصوله على المركز الأول في المجموعة، حيث ستمنحه هذه الميزة في مباراة دور الـ16 بإمكانية خوضها على ملعبه، وعلى الرغم من ذلك، أشار جوارديولا إلى أن ذلك ليس مؤشرًا مضمونًا للفوز.

ويسعى فريق لايبزيج الألماني للثأر من الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها أمام مانشستر سيتي بنتيجة 7-0 في الموسم الماضي في دور الستة عشر، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ورغم تأهل الفريقين للدور الـ 16 هذا الموسم، إلا أن المنافسة بينهما تتمحور حول من سيحتل صدارة المجموعة.

من جهته، صرح مدرب لايبزيج ماركو روزه في المؤتمر الصحفي أن الهزيمة السابقة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 7-0 تركت تأثيرًا سلبيًا على الفريق.

وأعرب عن رغبته في تحقيق أداءٍ أفضل والتنافس مع واحدة من أفضل الفرق في العالم. كما أشار إلى أن هالاند، الذي سجل خمسة أهداف في مرمى فريقه السابق، يشكل تهديدًا كبيرًا، وسيحاول فريقه تقييده في المباراة المقبلة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا



تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في الجولة الـ5 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023 علي ستاد الاتحاد، في تمام الساعة الـ 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة (العاشرة بتوقيت مصر).

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا



تُبث مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا عبر قناة “بي إن سبورت 1” حيث أنها الناقل الحصري للمباراة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج



وبحسب موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا فقد يأتي تشكيل مانشستر سيتي ضد لايبزيج كتالي : إيدرسون؛ لويس، روبن دياس، آكي، جفارديول؛ رودري، فودين، ألفاريز، دوكو، جريليش؛ هالاند.

بينما قد يشارك لايبزيج بتشكيل مكون من : بلاسويتش؛ سيماكان، كلوسترمان، لوكيبا، راوم؛ سيوالد، شلاجر. فورسبيرج، سيمونز. أوبيندا، بولسن.