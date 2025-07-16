هل تفاوض مع الزمالك؟.. عمرو السولية يستعرض لياقته البدنية من الجيم

شارك نجم الأهلي عمرو السولية ، جمهوره صورة جديدة عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وظهر السولية ، وهو يستعرض لياقته البدنية من الجيم ، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيه.

وعلق مصدر بنادي الزمالك ، على ما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن التفاوض مع عمرو السولية لاعب وسط فريق الأهلي السابق، لضمه في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر، أن الزمالك لم يتفاوض مع السولية ، ولا أساس من الصحة لما تردد حول التفاوض مع لاعب وسط الأهلي السابق.

وأوضح المصدر ، أن الزمالك حدد أهدافه لتدعيم خط الوسط في الميركاتو الصيفي الحالي.