بينهم نساء وأسرى محررين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

قامت قوات الاحتلال، فجر يوم الثلاثاء، بإعتقال 17 فلسطيني بينهم نساء وأسرى محررين خلال مدهمات في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل "وكالة سند للأنباء" بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وشنت حملة دهم للعديد من المنازل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت 11 مواطنا.

وأوضح أسماء المعتقلين: علي ناجح الصيفي، وصالح مفلح صالح العامور حنني، وأحمد سامي صايل، وصهيب حسام أبو حيط، وقسـام راسم سناوي نصاصرة، وأمير عازم الحج محمد، ومحمود بشير الشيخ مليطات، ومصطفى ممدوح حنني، وكل من المحررين أمجد حسين مليطات وبدر حمدي الشحاد مليطات وزاهر وجيه خطاطبة.

واعتقلت الأسير المحرر أنس عودة بعد مداهمة منزله ببلدة حوارة جنوب نابلس، والشاب رضا يوسف من بلدة أودلا جنوب نابلس بعد ومداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته الاعتداء عليه.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر عين غرب رام الله، ودارت مواجهات مع الشبان استشهد خلالها الشاب مالك البرغوثي، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نسيم يوسف البرغوثي.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقلت المواطنة زينب السجدي، وهي والدة الأسيرين مهند وراني قوار، والشاب محمد شريعة، واعتدت بالضرب على المسن محمد موسى المصري.

ودارت مواجهات خلال اقتحام المخيم استهدف خلالها الشبان آليات الاحتلال بعبوات متفجرة فيما أطلق الجنود الرصاص بكثافة، واعتقلت أيضاً الأسير المحرر محمد أحمد علي الشيخ، بعد مداهمة منزله في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم وتفتيشه وتخريب محتوياته، كما صادرت مركبته الخاصة.