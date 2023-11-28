سلطنة عمان ترسل 100 طن مواد غذائية للفلسطينيين في غزة

أرسلت سلطنة عمان مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني تضامنا معه في الأزمة التي يمر بها بسبب الحرب على قطاع غزة.والتي سيتم تسليمها عن طريق الهلال الأحمر المصري إلى نظيره الفلسطيني.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء أن المساعدات تتضمن نحو 100 طن من المواد الغذائية المتنوعة والتي تم نقلها عن طريق 5 طائرات ،عبر الجسر الجوي إلى مطار العريش الدولي .



معبر رفح البري:

وتقدم الهيئة العمانية للأعمال الخيرية هذه المساعدات الى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، والتي سيتم إدخالها عبر معبر رفح البري ، وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني لتوزيع المساعدات على مراكز الإيواء .



وتعد الطائرات الخمس هي الدفعة الأولى من المساعدات الإغاثية العمانية الإنسانية وسوف تليها دفعات أخرى ، وتشكر الهيئة جميع من ساهم في هذا العمل الإنساني الخير ودعمهم الدائم للأشقاء في فلسطين.