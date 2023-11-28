وزير العمل يوجه بتطوير مركز تدريب بني سويف خلال 8 أشهر

وجه حسن شحاتة ؛ وزير العمل ، الإدارة المركزية للتدريب المهني بسرعة تطوير مركز تدريب شرق النيل، والواقع على مساحة 7 أفدنة بمحافظ بني سويف ،وتأسس في تسعينيات القرن الماضي، بهدف تدريب وتأهيل شباب المحافظة على المِهن التي يحتاجها سوق العمل،بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة ،على أن يبدأ المركز العمل بشكل مُكثف ومتطور في غضون 8 أشهر على الأكثر.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمركز، على هامش جولته في مواقع عمل وإنتاج المحافظة، وتسليم شهادة تَخّرُخ الدفعة الأولى من سيدات المحافظة من برنامج تدريب مهني بالتعاون مع شركاء دوليين، بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وقيادات من "المحافظة" والوزارة.

واستمع الوزير من قيادات مديرية العمل بالمحافظة عن نشاط هذا المركز، والتحديات التي تواجه عمله بكامل طاقاته، حيث يضم العديد من الأقسام وماكينات التدريب المهني ومنها؛ التفصيل والخياطة؛ والتبريد والتكييف؛ والحاسب الآلي؛ وصيانة محمول؛والعدد اليدوية واللِحام؛ وتشغيل الماكينات ؛ وميكانيكا السيارات ؛ وغيرها .

وأكد الوزير أهمية عودة هذا المركز للعمل بكامل طاقاته ،بعد تطوير البنية التحتية ،والمُعدات والأدوات ، بما يتماشي مع التطورات التي يشهدها ملف التدريب المهني بالوزارة التي تمتلك أكثر من 75 مركز تدريب ثابت ومُتنقل بجميع المحافظات في نطاق المبادرة الرئاسية: "حياة كريمة" ، تقوم بتنمية مهارات وتدريب الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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