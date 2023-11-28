اشتري بأقل مصنعية| فرصة لاقتناء الذهب بأفضل الأسعار.. متاح في هذه الأماكن

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات "نبيو"، اسم الذهب باللغة الفرعونية، والمقرر استمراره علي مدار ثلاثة أيام.

وشهد وزير التموين إطلاق أول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين، وتأتي هذه الخطوة لدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM، وذلك تجربة أفضل للعملاء.

‏ATM ماكينات السبائك

وتحدث ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صياغة الذهب، عن تفاصيل طرح سبائك الذهب عن طريق الـ ATM، وقال في تصريحات له: "إن هناك بعض الماكينات سوف تطرحها وزارة التموين خلال الفترة المقبلة مخصصة لبيع سبائك الذهب سوف تكون متواجدة في العديد من المولات الشهير".

وتابع ناجي فرج أنه تم طرح أحد الماكينات في المولات الشهيرة ليتعامل معها المواطنين في شراء سبائك الذهب بسعر يوم الشراء، وسوف تعمم هذه الماكينات في مختلف المحلات الشهيرة في مصر.