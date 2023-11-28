عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

اشتري بأقل مصنعية| فرصة لاقتناء الذهب بأفضل الأسعار.. متاح في هذه الأماكن

ATM ماكينة الذهب
ATM ماكينة الذهب

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات "نبيو"، اسم الذهب باللغة الفرعونية، والمقرر استمراره علي مدار ثلاثة أيام.

وشهد وزير التموين إطلاق أول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين، وتأتي هذه الخطوة لدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM، وذلك تجربة أفضل للعملاء. 

‏ATM ماكينات السبائك

وتحدث ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صياغة الذهب، عن تفاصيل طرح سبائك الذهب عن طريق الـ ATM، وقال في تصريحات له: "إن هناك بعض الماكينات سوف تطرحها وزارة التموين خلال الفترة المقبلة مخصصة لبيع سبائك الذهب سوف تكون متواجدة في العديد من المولات الشهير".

وتابع ناجي فرج أنه تم طرح أحد الماكينات في المولات الشهيرة ليتعامل معها المواطنين في شراء سبائك الذهب بسعر يوم الشراء، وسوف تعمم هذه الماكينات في مختلف المحلات الشهيرة في مصر.

الدكتور علي المصيلحي علي المصيلحي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين التموين نبيو atm السبائك الذهبية بيع السبائك الذهبية ‏ATM ماكينات السبائك الذهب ماكينة الذهب أسعار سبيكة الذهب سبيكة الذهب معرض نبيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

صحف عبرية تكشف عن أكبر هروب لجنود احتياط من الخدمة

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

نيدفيد.. مودرن فيوتشر يحسم شروط انتقال عمر كمال للأهلي

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

الموعد الجديد.. والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في ختام الدور الأول لدوري اليد

موضوعات متعلقة

أصحاب حتى في الموت| كيف تنبأ عامر منيب بوفاة طارق عبد العزيز.. “كيمو وانتيمو” للنهاية

وداعا لـ أزمة الأدوية| تدخل حكومي وقرار عاجل يُنقذ سوق الدواء.. حكاية مشروع “إسعاف 24”

ماذا حدث في القرية الذكية؟| القصة الكاملة لواقعة تسريب الغاز.. إخلاء الموظفين و19 حالة إصابة.. تفاصيل

صواعق "الساعة" وخضرة الجبال| هل حقاً ظهرت علامات يوم القيامة في مكة؟!.. و"الأزهر" يحسم الجدل

رئيس “العاصمة الإدارية”: 300 مليار جنيه حجم أصول الشركة.. المرحلة الثانية العام المقبل.. وطرح 10% من الأسهم في البورصة

التهجير تهديد| رسالة شديدة اللهجة من قلب البرلمان المصري للعالم: "سنصون حدودنا.. وردنا حاسم"

105 ملايين مصري على قلب واحد| جلسة تاريخية لـ “النواب”.. هذه مخططات الاحتلال.. والتهجير القسري جريمة

إيلون ماسك يحارب إسرا.ئيل| مدير تويتر ينسف أسطورة “من النهر إلى البحر”.. وأمريكا تفتح عليه النار

ترشيحاتنا

سعر مرتفع للفائدة.. ما أعلى عائد شهادات ادخار في البنوك حاليا؟

"أشعر أني في بلدي ووطني"| تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية.. ماذا قال؟

منظمة الأونروا : الأوضاع في غزة سيئة للغاية

تعرف على المنح التنافسية للعام الدراسي 2025/2024 المقدمة من دولة المجر

الفصائل الفلسطينية تثمن الدور المصري والقطري في تحقيق الهدنة المؤقتة

قرار عاجل من أبو الغيط الانتخابات الرئاسية المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

أول ماكينة ATM لشراء الذهب في مصر.. أين تتواجد وكيف تعمل؟| شاهد

فيديو

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

تطير فيها 16 عصفورة .. عصام الشوالي يثير غضب الزملكاوية بسبب شيكابالا/فيديوجراف

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ