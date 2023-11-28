ارتفاع عالمي جديد.. الذهب يربح دولارين في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمية خلال بداية تداولات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، وربحت نحو دولارين في المعاملات الفورية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، فانه بحلول الساعة 10:09 صباحاً بتوقيت الإمارات، زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.09% أو ما يعادل 2.01 دولار ليصل إلى 2015.94 دولار للأونصة.

وارتفعت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.17% أو ما يعادل 3.45 دولار لتصل إلى 2015.9 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ووفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيچيبت جولد برايس توداي" سجّل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,790 جنيها للبيع و 2,810 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 3,189 جنيها للبيع و 3,211 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,391 جنيه للبيع و 2,409 جنيه للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,860 جنيه للبيع و 1,873 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 22,320 جنيه للبيع و 22,480 جنيه للشراء.

والأونصة حوالي 99,165 جنيه للبيع 99,875 جنيه للشراء.

وبلغ كيلو الذهب حوالي 3,188,571 جنيه للبيع، و 3,211,429جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.