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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه.. وارتفاع اليورو والإسترليني

عملات
عملات

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023، في البنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار في أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 9 - 3 قروش في الشراء واابيع في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.67 جنيه للشراء و 33.81 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.77 جنيه للشراء، و 33.93 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.77 جنيه للشراء، 33.89 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 10 - 6 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.82 جنيه للشراء و 39.00 جنيه للبيع .. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.94 جنيه للشراء، و 39.12 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.97 جنيه للشراء 39.12 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي ارتفاعا أكثر من 100 جنيه، وسجل 99.13 جنيه للشراء و 100.05 جنيه للبيع - وفقا للبنك الأهلي.

الدولار الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار صرف الدولار البنوك المصرية

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