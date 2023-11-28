صندوق الاستثمارات السعودي يوقع على اتفاق قرض بقيمة 5 مليارات دولار

وقّع "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي مع شركة "كوريا للتأمين التجاري" (K-SURE) اليوم، اتفاقية لتأمين قرض مجمّع، وفق ما ذكر موقع الشرق بلومبيرج.

ورتب الصندوق القرض مع 9 بنوك عالمية كبرى بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال) لمدة 13 عاماً.

وقال الصندوق في بيان إن القيمة الأولية للاتفاقية تبلغ 3 مليارات دولار، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار وفقاً للشروط والأحكام التي جرى الاتفاق عليها مسبقاً.

واشار إلى أن هذا التمويل يُعد الأول من نوعه الذي يحصل عليه بتغطية من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات.

وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في الصندوق السيادي السعودي في البيان، إن هذا التمويل يُعد "من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق، كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية".