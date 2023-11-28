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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 7 أجولة دقيق مدعم و123 مخالفة تموينية خلال حملات بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا تحرير 123 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق و ضبط 7 أجولة دقيق بلدي مدعم مهربة للسوق السوداء بمركز ديرمواس ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وغيرها من الجهات الرقابية لتكثيف الحملات ورصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والاطمئنان على صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق والالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي أن الحملات أسفرت عن تحرير 100 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن - عدم وجود سجلات)، و23 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر- منتهية الصلاحية - بيع منتجات مجهولة المصدر -عدم وجود شهادات صحية- غش تجارى)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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