متابعة زراعات القمح والبنجر والنخيل وتوزيع تقاوي القمح في محافظة المنيا

زار أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بعض مراكز محافظة المنيا للاطمئنان على الزراعات الشتوية خصوصا محصول القمح الذي يمثل حجر الزاوية للأمن الغذائي وحث المزارعين على زراعته باستخدام الأساليب المناسبة ضمن برامج المكافحة المتكاملة لتجنب الإصابة بالآفات من بداية الزراعة.



كما قام بزيارة بعض الجمعيات الزراعية للتأكيد على تواجد التقاوي الجيدة وطبقا للسياسة الصنفية المعتمدة من قبل الوزارة والتي تضمن أعلى إنتاجية لظروف كل محافظة وتحملها الآفات التي تهدد الإنتاجية.

وأكد "رزق" على ضرورة المرور الدوري علي الزراعات في وجود المزارعين والتعرف علي مشاكلهم والعمل على حلها للوصول الى المساحات المستهدفة وبأعلى إنتاجية

كما اطمأن على زراعات البنجر ونخيل البلح وبعض زراعات الخضر

وحث مهندسي المكافحة على ضرورة التواجد بين المزارعين وأن دورهم هام جدا طول فترة تواجد الزراعات في الأرض حتى الحصاد.

وأفاد أن هذه المرحلة. هامة جدا في ظل ظروف التغيرات المناخية حيث تعتبر أحيانا بيئة خصبة لنمو ونشاط الآفات الزراعية ذات التأثير على المحاصيل والإنتاجية والزراعة بشكل عام.

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