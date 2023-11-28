عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام: إطلاق قذيفة إسرائيلية على جنوب لبنان

صدى البلد

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قذيفة إسرائيلية سقطت على مشارف بلدة في جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من تمديد هدنة مؤقتة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل لمدة يومين.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ليس على علم حاليًا بمثل هذا الحادث.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام وقناة الجديد اللبنانية أن قذيفة إسرائيلية سقطت على أطراف بلدة عيتا الشعب صباح الثلاثاء.

وتوقف القصف عبر الحدود على مدى أسابيع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة منذ يوم الجمعة الماضي عندما اتفقت حركة المقاومة الفلسطينية حماس وإسرائيل على هدنة مؤقتة في صراعهما الذي اندلع في 7 أكتوبر.

وقال متحدث باسم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) إنها تدرس هذه التقارير.

احتلال الاسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الإسرائيل إسرائيلية الفلسطينية المقاومة الفلسطينية حماس المقاومة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

صحف عبرية تكشف عن أكبر هروب لجنود احتياط من الخدمة

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

اشتري بأقل مصنعية| فرصة لاقتناء الذهب بأفضل الأسعار.. متاح في هذه الأماكن

نيدفيد.. مودرن فيوتشر يحسم شروط انتقال عمر كمال للأهلي

موضوعات متعلقة

باللون الأصفر.. الأرصاد التركية تطلق تحذيرا عاجلا لـ 23 مقاطعة

مصرع 10 أشخاص في عواصف ثلجية بأوكرانيا

الأونروا: الأوضاع في غزة سيئة للغاية

الصحة الفلسطينية: الاحتلال كان ينتقم من المستشفيات في غزة

سحب رعدية وضباب.. الأرصاد السعودية تحذر هذه المناطق من طقس اليوم

أول تعليق من مجلس الدوما بشأن إغلاق فنلندا المعابر الحدودية مع روسيا

برصاص الاحتلال.. استشهاد شاب فلسطيني في رام الله

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب تشيلي

ترشيحاتنا

بعد إعلان أردوغان عنها.. رئيسي لن يقوم بزيارته لتركيا اليوم

إسرائيل فوق الحساب.. التليجراف: الحرب على غزة كشفت وهم حقوق الإنسان

جمعت 3.2 مليار دولار.. قفزة في شركات التكنولوجيا المالية بمصر وهذه حكايتها

أمريكا ترسل 3 طائرات إلى مصر محملة بمساعدات لقطاع غزة

يواجهون أحلك الفصول في تاريخهم.. جوتيريش ينتفض مجددًا من أجل الفلسطينيين

أحمد عيسى: 13 مليون دولار تكلفة مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ98 شجرة كريسماس.. البيت الأبيض يستعد للاحتفال بعيد الميلاد 2023| صور

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

فيديو

تخصص اداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل/فيديوجراف

هجوم شرس على فنان شهير بسبب تقليد ليدى جاجا.. فيديو

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

تطير فيها 16 عصفورة .. عصام الشوالي يثير غضب الزملكاوية بسبب شيكابالا/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ