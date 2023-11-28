مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

علق أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق علي طلب الزمالك من اللاعب عمر كمال عبد الواحد الانتظار لنهاية الموسم.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "خاص.. حدث تواصل بين الزمالك وعمر كمال عبد الواحد مؤخرا وطلبوا منه الانتظار لنهايةالموسم وعدم التوقيع لأي فريق لكن اللاعب يتمسك بحسم مصيره في يناير المقبل".

وكشف الدكتور وليد دعبس رئيس ومالك نادي مودرن فيوتشر ، عن حقيقة وجود مفاوضات رسمية مع النادي من جهةالنادي الأهلي بشأن عمر كمال عبد الواحد.

وقال دعبس، في تصريحات لبرنامج ملعب أون مع الإعلامي أحمد شوبير ، أن النادي الأهلي لم يرسل أي خطابات رسمية تتضمن التفاوض لضم عمر كمال عبد الواحد ، وما يثار في مختلف وسائل الإعلام اجتهادات فقط.

وأضاف رئيس ومالك نادي مودرن فيوتشر ، أنه يتمنى استمرار عمر كمال مع الفريق ، ولكن عند وجود عرض رسمي منالأهلي لا بد من دراسة الأمر ووضع شروط تناسب مصلحة النادي ومصلحة اللاعب ، حيث أن الأهم في انتقاله لأي ناديبأن يكون لاعبا أساسيا من أجل الانضمام لمنتخب مصر.

وعن كريم نيدفيد لاعب الأهلي والذي أعير الموسم الماضي لمودرن فيوتشر ، قال دعبس أنه يتمنى عودة اللاعب لفيوتشرلأنه تألق اثناء فترة إعارته قبل عودته مجددا للقلعة الحمراء.