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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

BBC: انقلاب سياسي في نظام الكيان الصهيوني بعد انتهاء الحرب على غزة

نتنياهو
نتنياهو

اعتبرت شبكة بي بي سي البريطانية ، أن  "مسألة اليوم التالي بعد الحرب" تظهر تعقيدات عدة في وقت يقف فيه قادة أمريكا والغرب مع الاحتلال.

وذكرت بي بي سي البريطانية ، أن نهاية هذه الحرب يراها الغرب والاحتلال في اتجاه واحد لصالحهم عبر الوضع "السياسي" في قطاع غزة دون المقاومة.
لكن هذا المطلب صعب التحقق وفق محللين، لأن  تجنّب سيناريو اليوم التالي  سيكون "فاتحة" لأعمق الأزمات وأخطرها وأكبرها أثراً في إسرائيل.

واعتبر محللون، أن عدم قدرة  الاحتلال الإسرائيلي على تحقيق أهدافه سيحدث حالة انقلاب سياسي في نظام الكيان الصهيوني.

وذكروا أنه مهما ناور بنيامين نتنياهو ومجلسه الحربي، فإنّهم لن يتمكّنوا أبدا من ادّعاء النصر، ويعني هذا أن "يوم الحساب" يقترب حتى لو استطاع نتنياهو تحقيق بعض الإنجازات الجزئية.

وتابع المحللون : إذا أصر نتنياهو على الاستمرار في الحرب، فسوف يؤدي هذا إلى انسحاب بيني جانتس وتفكك الائتلاف، ولن يكون أمام الإدارة الإسرائيلية سوى الانتخابات أو تشكيل حكومة جديدة مع "المعارضة" وبشروطها.

وأصبحت الولايات المتحدة والغرب يرون أنه أصبح أكثر ضرورة من أيّ وقتٍ مضى أن تكون هناك عملية سياسية مع الفلسطينيين.

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