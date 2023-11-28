امتحانات الثانوية العامة 2024| قرارات عاجلة تحسم مواصفاتها وعددها ورسومها وتصحيحها

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراتها النهائية بشأن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024 ، لطمأنة الطلاب و وقف أي شائعات من شأنها إثارة البلبلة .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم السبت 15 يونيو 2024

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام امتحانات الثانوية العامة 2024 هو نفس النظام المتبع العام الماضي بدون أي تغيير أو تعديل .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مطلوب من الطالب فقط المذاكرة والاجتهاد ، مشددا على ان نظام الثانوية العامة لن يتغير بشكل مفاجئ اثناء العام الدراسي ، مشددا على أنه "قد ولى عصر مفاجآة الطلاب بقرارات مصيرية غير متوقعة"

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك حوار مجتمعي وطني ضخم سيتم تنظيمه لتطوير منظومة الثانوية العامة للدفعات القادمة ، دون تطبيق اي تغييرات على الدفعة الحالية .

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون اسئلة الاختيار من متعدد MCQ نسبتها 85% ، وستكون نسبة الأسئلة المقالية لا يتعدى 15% حسب طبيعة كل مادة.

وقرر وزير التربية والتعليم أن تكون 30% من الاسئلة للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

عدد ونوع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

اللغة العربية :

- مجموع درجاتها ٨٠ درجة

- عدد الأسئلة المقالية ٤ أسئلة مقالية مخصص لها ١٠ درجات

- عدد الأسئلة الموضوعية ٥١ سؤالًا بمجموع ٧٠ درجة

- إجمالي عدد الأسئلة ٥٥ سؤالًا

بالنسبة لمادة اللغات الأجنبية الأولى ( الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية )

- مجموع درجاتها ٥٠ درجة

- عدد الأسئلة المقالية ٣ أسئلة مخصص لها ٨ درجات

- عدد الموضوعية ٣٤ سؤالًا مخصص لها ٤٢ درجة\

- إجمالي عدد الأسئلة ٣٧ سؤالًا

اللغات الأجنبية الثانية ( الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية )

- مجموعها الكلي ٤٠ درجة

- عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لهما ٦ درجات

- عدد الأسئلة الموضوعية ٢٩ سؤالًا مخصص لها ٣٤ درجة

- إجمالي عدد الأسئلة ٣١ سؤالًا

المواد العلمية (الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا)

- مجموعها الكلي ٦٠ درجة

- عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات

- عدد الأسئلة الموضوعية ٤٤ سؤالًا مخصص لها ٥٦ درجة

- إجمالي عدد الأسئلة ٤٦ سؤالًا

المواد الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع)

- مجموع درجاتها ٦٠ درجة

- عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات

- عدد الأسئلة الموضوعية ٤٤ سؤالًا مخصص لها ٥٦ درجة

- إجمالي عدد الأسئلة ٤٦ سؤالًا

مادة الرياضيات البحتة ( مجموع درجاتها ٦٠ درجة)

- ٣٠ درجة لمادة الجبر والهندسة : فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات، والموضوعية ١٨ سؤالًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا

- ومادة التفاضل والتكامل : ومجموع درجاتها ٣٠ درجة تشتمل على عدد ٢ سؤال مقالي مخصص لها ٤ درجات و١٨ سؤالًا موضوعيًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا

- مادة الرياضيات التطبيقية : مجموع درجاتها ٦٠ درجة، ٣٠ درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية ٢ سؤال مخصص لها ٤ درجات والموضوعية ١٨ سؤالاً مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا

- ومادة الديناميكا : مجموع درجاتها ٣٠ درجة تشتمل على ٢ سؤال مقالي مخصص لها ٤ درجات و١٨ سؤالاً موضوعيًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، فبالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (۲) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين وذلك لوضع التقييم النهائي، كما سيتم التدقيق اليدوي لنسبة من الأوراق؛ لضمان جودة التصحيح الإلكتروني، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من ١٠ خبراء، وإجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني.

وسيتم وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب، وعند التظلم سيزود الطالب بصورة كراسة الأسئلة وكذلك صورة البابل شيت الخاص به، وسيتم إجراء محاكاة التصحيح الإلكتروني أكثر من مرة؛ للتأكد من جودة نظام (سيستم) التصحيح".

رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2024 يسدد كل من يتقدم للامتحانات العامة

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي :

للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو المرة الثانية : 10 جنيهات رسوم + 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات = 210 جنيه

للطلاب المتقدمين للمرة الثالثة والرابعة : 210 جنيهات رسوم + 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات

ويسدد طلاب الثانوية العامة 2024 الرسم الاضافي وخامات ومستلزمات امتحانات الثانوية العامة 2024 لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية



ويتم سداد رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 ، من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب .

رابط الترشح للعمل كرئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط جديد على موقعها الرسمي على الإنترنت، يخص امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الرابط ، هو رابط الترشح للعمل كرئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “يمكن الآن لأعضاء هيئة التدريس في جامعة جميع المدارس ، الدخول على رابط الترشح للعمل رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024 و تسجل البيانات من خلال الضغط على”:

https://thanwya-teach.emis.gov.eg/

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تسجيل البيانات على رابط الترشح للعمل رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، يكون باستخدام البريد المدرسي الموحد.

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إنشاء الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية https://office365.emis.gov.eg لمن يرغب فى إنشاء بريد موحد للتمكن من الدخول على رابط الترشح للعمل رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، لتسجيل استمارة المشاركة فى أعمال الامتحانات والترشح لوظيفة رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الثانوية العامة 2024.

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على رابط الترشح للعمل رئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024 ، فيديو يوضح كيفية وخطوات التسجيل للعمل كرئيس لجنة ومراقب أول في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لجميع مديري مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية ، بضرورة حث كل من ينطبق عليه شروط الترشح للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 ، على تحديث وتسجيل بياناتهم على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التسجيل على رابط تحديث البيانات الخاصة بالمشاركين في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم ، لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والادارات التعليمية التابعة لكل مديرية تعليمية ، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية مادامت تنطبق عليهم الشروط وذلك أسوة بالعام الماضي.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أنه سيتم مساءلة كل من تنطبق عليه شروط التسجيل على رابط تحديث البيانات الخاصة بالمشاركين في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم ، ولم يقم بالتسجيل وطبع الاستمارة وتقديمها في الموعد المحدد.