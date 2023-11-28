برشلونة في ورطة.. غياب شتيجن عن مواجهة بورتو في دوري الأبطال

تأكدت الأنباء التي ترددت عن غياب مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني عن صفوف الفريق للمباراة الثانية على التوالي.



وأعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفنى لفريق برشلونة، عن قائمة برشلونة التى سيخوض بها مواجهة نظيره فريق بورتو البرتغالي، المقرر لها فى تمام العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة برشلونة، استمرار غياب الحارس الألماني أندريه تير شتيجن، بسبب الإصابة، بالإضافة إلى جافي، والذى يعانى من إصابة قطع فى الرباط الصليبي.

وعاد لقائمة الفريق الكتالوني، سيرجي روبيرتو، قائد البارسا، بعد تعافيه من الإصابة.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، برصيد 9 نقاط، ويحتل بورتو الوصافة بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف، فيما يحتل شاختار المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل رويال أنتويرب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

كانت المباراة التي جمعت برشلونة وبورتو فى مرحلة الذهاب في البرتغال، ضمن منافسات الجولة الثانية، قد انتهت بفوز ثمين للبارسا 1-0 على ملعب "الدرجاو".





تشكيل برشلونة امام بورتو

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:



حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أنديردييجو وكوتشين.

الدفاع: جواو كانسيلو – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – إنيجو مارتينيز – أندرياس كريستينسن – ماركوس ألونسو – سيرجي روبيرتو – جول كوندي.

الوسط: بيدري – أوريول روميو - فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – مارك كاسادو – فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – جواو فيليكس – لامين يامال.





تاريخ مارك أندريه تير شتيجن



ولد مارك أندريه تير شتيجن في 30 أبريل 1992 في غابات مونشنغلادباخ،

والتحق بنادي بوروسيا مونشنغلادباخ.

فاز بلقب أفضل حارس في أوروبا عندما كان في السادسة عشرة من العمر وبلقب كأس أمم أوروبا تحت 17 عاما كان يلعب في فريق الرديف في نادي بوروسيا مونشنغلادباخ ولكنه أصبح بطل النادي في نهاية الموسم، حيث قاد بوروسيا مونشنغلادباخ لتفادي الهبوط والحلول في المركز السادس عشر، فكان على النادي أن يلعب فاصلتين ضد الثالث من الدرجة الثانية، تصدى لهم شتيغن، وأبقى على بوروسيا مونشنغلادباخ، أصبح تير شتيغن أساسيا في هذا الموسم بعد أن كان في الفريق الرديف للنادي تير شتيغن أختير من قبل فرانس بريس أفضل حارس في أوروبا.

جدير بالذكر أن برشلونة يقتسم صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا مع بورتو برصيد 9 نقاط، ويسعى كلاهما للفوز الليلة من أجل حسم التأهل إلى دور الـ16.

وغادر شتيجن معسكر المانشافت قبل المباراة ضد تركيا الودية التي خسرتها ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.