مصادر : الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة يشارك في مباحثات بقطر بشأن الهدنة

أعلنت مصادر مصرية رفيعة المستوى أن الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة يُشارك في مباحثات بقطر لاستمرار الهدنة مع المسئولين القطريين و الامريكيين و الاسرائيلين، وذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية..

وكان قد صرح المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية للقاهرة الإخبارية، بأنه ليس من الممكن تخيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون التنسيق بين مصر ودول العالم.

وعقب المتحدث الإقليمي: " نشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على الدور المصري في التوصل للهدنة".

وجاء ذلك ضمن نبأ عاجل، أفادت به فضائية القاهرة الإخبارية.