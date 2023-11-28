حياة كريمة.. نائب محافظ الجيزة يطلق فعاليات القافلة التنموية الشاملة بكرداسة

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية المعتمدية بمركز كرداسة.

وتنظم الفعالية مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع جامعة القاهرة ومديريات الصحة والطب البيطري والزراعة والشباب والرياضة والتربية والتعليم بمحافظة الجيزة من أجل التوعية بكافة مستوياتها وأنواعها ولكل الفئات بمختلف أعمارها وتشمل الفعاليات قوافل طبية من طب بشري ( مختلف التخصصات ) وعلاج طبيعي وصيدلة وقافلة بيطرية وقافلة زراعية وتنموية ومحو الأمية وأنشطة ثقافية.

والتقى نائب محافظ الجيزة، خلال الفعاليات بعدد كبير من مواطني القرية لبحث شكواهم ومطالبهم.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة،

اللواء خالد عصر، رئيس مركز كرداسة، والدكتور أحمد شعيب المنسق العام بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الجيزة.

IMG-20231128-WA0047

IMG-20231128-WA0043

IMG-20231128-WA0045

IMG-20231128-WA0048

IMG-20231128-WA0044

IMG-20231128-WA0046

IMG-20231128-WA0030

IMG-20231128-WA0049

IMG-20231128-WA0038

IMG-20231128-WA0034

IMG-20231128-WA0037

IMG-20231128-WA0036

IMG-20231128-WA0040

IMG-20231128-WA0039

IMG-20231128-WA0033

IMG-20231128-WA0042

IMG-20231128-WA0041

IMG-20231128-WA0035

IMG-20231128-WA0025

IMG-20231128-WA0026

IMG-20231128-WA0029

IMG-20231128-WA0027

IMG-20231128-WA0031

IMG-20231128-WA0028

IMG-20231128-WA0024