عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. نائب محافظ الجيزة يطلق فعاليات القافلة التنموية الشاملة بكرداسة

ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية المعتمدية بمركز كرداسة.

وتنظم الفعالية مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع جامعة القاهرة ومديريات الصحة والطب البيطري والزراعة والشباب والرياضة والتربية والتعليم بمحافظة الجيزة من أجل التوعية بكافة مستوياتها وأنواعها ولكل الفئات بمختلف أعمارها وتشمل الفعاليات قوافل طبية من طب بشري ( مختلف التخصصات ) وعلاج طبيعي وصيدلة وقافلة بيطرية وقافلة زراعية وتنموية  ومحو الأمية وأنشطة ثقافية. 

والتقى نائب محافظ الجيزة، خلال الفعاليات بعدد كبير من مواطني القرية لبحث شكواهم ومطالبهم. 

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة،
اللواء خالد عصر، رئيس مركز كرداسة، والدكتور أحمد شعيب المنسق العام بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الجيزة.

IMG-20231128-WA0047
IMG-20231128-WA0047
IMG-20231128-WA0043
IMG-20231128-WA0043
IMG-20231128-WA0045
IMG-20231128-WA0045
IMG-20231128-WA0048
IMG-20231128-WA0048
IMG-20231128-WA0044
IMG-20231128-WA0044
IMG-20231128-WA0046
IMG-20231128-WA0046
IMG-20231128-WA0030
IMG-20231128-WA0030
IMG-20231128-WA0049
IMG-20231128-WA0049
IMG-20231128-WA0038
IMG-20231128-WA0038
IMG-20231128-WA0034
IMG-20231128-WA0034
IMG-20231128-WA0037
IMG-20231128-WA0037
IMG-20231128-WA0036
IMG-20231128-WA0036
IMG-20231128-WA0040
IMG-20231128-WA0040
IMG-20231128-WA0039
IMG-20231128-WA0039
IMG-20231128-WA0033
IMG-20231128-WA0033
IMG-20231128-WA0042
IMG-20231128-WA0042
IMG-20231128-WA0041
IMG-20231128-WA0041
IMG-20231128-WA0035
IMG-20231128-WA0035
IMG-20231128-WA0025
IMG-20231128-WA0025
IMG-20231128-WA0026
IMG-20231128-WA0026
IMG-20231128-WA0029
IMG-20231128-WA0029
IMG-20231128-WA0027
IMG-20231128-WA0027
IMG-20231128-WA0031
IMG-20231128-WA0031
IMG-20231128-WA0028
IMG-20231128-WA0028
IMG-20231128-WA0024
IMG-20231128-WA0024
IMG-20231128-WA0032
IMG-20231128-WA0032
التربية والتعليم الشباب والرياضة القافلة التنموية الشاملة بمحافظة الجيزة جامعة القاهرة حياة كريمة رئيس مركز كرداسة قافلة بيطرية قافله زراعية قرية المعتمدية محافظ الجيزة مؤسسة حياة كريمة نائب محافظ الجيزة مركز كرداسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

نتعامل مع ظروف استثنائية.. تصريحات عاجلة لرئيس الوزراء عن أزمة قطع الكهرباء

موضوعات متعلقة

محافظة الجيزة: رفع 1700 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية بهضبة الأهرام

بدء تسكين المعلمين بمسابقة الـ 30 ألف الدفعة الأولى بالجيزة

الجيزة: تطوير ورصف طرق أبو ربع بالبدرشين وسعد زغلول والصفتي بالعياط.. صور

نائب محافظ الجيزة يتابع تشغيل وحدات توليد التيار الكهربائي بالواحات البحرية

لرفع كفاءة العمل وتحسين الأداء.. محافظ الجيزة يصدر حركة تكليفات جديدة بالأحياء والمراكز

محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط المشروعات القومية بجنوب والعمرانية والمنيرة والعجوزة

ضبط 5092 كجم هياكل دواجن وأسماك مستوردة ومصنعات لحوم فاسدة بالجيزة

محافظ الجيزة يتفقد الحالة العامة لمحاور أحمد عرابي و26 يوليو وكمال عامر

ترشيحاتنا

ياو أنور.. الإسماعيلي يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول بالدوري

إعلان مهم من بايدن بشأن إطلاق سراح الرهائن لدى حماس

خراب بيوت| طلاق 5 نجمات خلال شهر واحد.. وهذه تفاصيل انفصال يوسف الشريف عن إنجي علاء

خطر جديد يهدد بايدن.. نجل الرئيس الأمريكي يمثل أمام الكونجرس

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش وأجهزة الاستخبارات فشلا في 7 أكتوبر

فضيحة في «الكومباوند» تنتهي بجريمة قتل مشرف الأمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان باربي.. مارجوت روبي تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز جوثام

بشرى سارة للمصريين| وزير التموين يعلن موعد إنتهاء أزمة السكر.. وهذه أسبابها

طريقة عمل البليلة بمذاق مختلف ولذيذ

عمرها مفاجأة.. متخصص يعثر على صخرة أحفورية في جزيرة وايت

فيديو

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

مفاجأة بالمعاشات الشهر القادم | اعرف التفاصيل

تحرك جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة بعيار 21

حكاية أول ماكينة لبيع السبائك الذهبية .. اعرف أماكنها وطرق استخدامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ