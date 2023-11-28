حياة كريمة.. نائب محافظ الجيزة يطلق فعاليات القافلة التنموية الشاملة بكرداسة

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية المعتمدية بمركز كرداسة.
وتنظم الفعالية مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع جامعة القاهرة ومديريات الصحة والطب البيطري والزراعة والشباب والرياضة والتربية والتعليم بمحافظة الجيزة من أجل التوعية بكافة مستوياتها وأنواعها ولكل الفئات بمختلف أعمارها وتشمل الفعاليات قوافل طبية من طب بشري ( مختلف التخصصات ) وعلاج طبيعي وصيدلة وقافلة بيطرية وقافلة زراعية وتنموية ومحو الأمية وأنشطة ثقافية.
والتقى نائب محافظ الجيزة، خلال الفعاليات بعدد كبير من مواطني القرية لبحث شكواهم ومطالبهم.
ورافق نائب المحافظ خلال الجولة،
اللواء خالد عصر، رئيس مركز كرداسة، والدكتور أحمد شعيب المنسق العام بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الجيزة.