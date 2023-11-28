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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مايا مرسي: منتدى التعاون الإسلامي أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين دول المنظمة

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة رئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، إن المنتدى الدولي حول "خبرة أوزباكستان والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دعم المرأة" الذى نظمته منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع جمهورية أوزباكستان، أتاح فرصة لتبادل الخبرات بين دول المنظمة بشأن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.


جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه في ختام المنتدى بحضور بارببويفا أوزودا رئيسة لجنة الأسرة والمرأة في أوزباكستان، والسفير طارق بخيت مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للشئون الإنسانية، ومريم العزمي أمين عام مجلس الأسرة بالكويت، وذلك بالعاصمة الأوزبكية سمرقند.


ووجهت مايا مرسي، الشكر لمنظمة التعاون الإسلامي وإلى جمهورية أوزباكستان على تنظيم هذا المنتدى المهم الذي أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين دول المنظمة بشأن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي الوصول إلى المواقع القيادية ومواقع اتخاذ القرار.


شارك في المنتدى ممثلون عن الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلون عن المنظمات الدولية، والمسئولون في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، لتنمية المرأة، ومكتب الأمم المتحدة وهياكلها في أوزبكستان، بالإضافة إلى رؤساء الأجهزة الحكومية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعنية مع قضايا الأسرة والمرأة.
 

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